La cadena láctea entrerriana reunió a productores y referentes del sector en Crespo

Durante los días 29 y 30 de septiembre se llevó adelante, en el predio El Castillo de la ciudad de Crespo, la 2.ª Jornada de la Cadena Láctea de Entre Ríos, organizada por la Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos (CAPROLER).

La propuesta reunió a distintos actores de la cadena con el objetivo de generar un ámbito de encuentro, intercambio de experiencias y análisis sobre la realidad de la lechería, con especial atención a la innovación y al fortalecimiento de los diferentes eslabones que integran la actividad.

El representante del Gobierno de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, José Mouliá, quien acompañó la jornada y mantuvo contacto con productores y representantes del sector. “Estos encuentros son importantes porque permiten escuchar de primera mano a quienes producen, conocer sus necesidades y seguir generando vínculos que contribuyan al desarrollo de las cadenas productivas entrerrianas. Desde la Representación buscamos acompañar estos espacios y fortalecer la articulación con los distintos sectores de la provincia”, señaló Mouliá.

La actividad permitió poner en común experiencias y perspectivas vinculadas al desarrollo de la producción láctea, así como fortalecer la articulación entre productores, instituciones y otros actores relacionados con la cadena de valor.

La Jornada de la Cadena Láctea se consolida así como un espacio de intercambio para abordar los desafíos del sector y promover iniciativas orientadas al desarrollo y fortalecimiento de la lechería entrerriana.