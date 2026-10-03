La provincia acompañó en la largada del Rally Argentino en Diamante

Autoridades provinciales participaron este viernes de la apertura oficial de la 7ª fecha del Campeonato Argentino de Rally, que se desarrolla este fin de semana en las localidades de Diamante y Valle María.

De la jornada inaugural que se realizó en el predio Martín Fierro, participó el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el presidente del Rally Argentino, Fernando Scarlatta; los intendentes de Diamante Ezio Gieco y de Valle María, Mario Sokolovsky.

Durante su participación, Colello valoró la instancia que se realiza por segunda vez consecutiva en la provincia. "Logramos que el Rally Argentino elija como sede a Diamante y Valle María y eso nos pone muy contentos, porque eventos de esta magnitud ponen a las ciudades de Entre Ríos y a la provincia en el lugar donde tiene que estar", aseguró y remarcó: "Es una vidriera para el país y una vidriera para el mundo".

En ese sentido, el funcionario provincial destacó el impacto que genera la competencia tanto en materia de actividad económica como de promoción turística y adelantó que se espera la presencia de más de 25.000 espectadores. Señaló que el evento "genera dos externalidades positivas muy buenas: por un lado, el trabajo que se genera, porque para que el Rally Argentino tenga las condiciones para poder hacerse hay mucha gente trabajando; pero también la posibilidad de que Diamante, Valle María y Entre Ríos en general se den a conocer, porque sabemos perfectamente que cuando nos vienen a visitar, nos vuelven a elegir, porque Entre Ríos es muy lindo".

Asimismo, Colello vinculó el desarrollo de eventos deportivos con el crecimiento de la actividad turística y económica de la provincia. "Cuando se conecta el turismo con el deporte pasan cosas buenas porque se genera empleo, riqueza, hay movimiento hotelero y en nuestros restaurantes, y eso son todas buenas noticias para la provincia", expresó en declaraciones al portal oficial del Gobierno de Entre Ríos.

Por su parte, el intendente de Diamante, Ezio Gieco, valoró el acompañamiento de la gente, como "ya sucedió esto en la edición anterior. Este año creemos que va a venir más público". Explicó que se realizó una reprogramación del evento debido a la probabilidad de lluvia el día sábado y que, con posterioridad, será necesario llevar adelante tareas de recuperación del espacio. "Ahora nos queda una tarea post rally, recuperar el campo de jineteada para llegar a nuestro festival, pero bueno, es un espectáculo digno de ver", manifestó.

A su momento, el intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, dijo que, cuando les hicieron la propuesta no dudaron en ser parte del rally. "Estamos cerca, estamos hermanados, tenemos complementos para ofrecerle al turista y por eso no dudamos en sumarnos. Agradecemos el acompañamiento de la provincia. Mauricio (Collello) está aquí representando al gobernador, el ministro de Salud, todos los equipos municipales. Realmente se ha hecho un gran trabajo, creo que la categoría rally argentino lo reconoce y por eso están acá nuevamente trayendo esta categoría de nivel nacional", remarcó.

El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, manifestó que "para nosotros es un lujo poder tener esta nueva fecha, es muy relevante. Haber colaborado con los equipos de salud en la organización para nosotros es muy importante. Tener precaución sobre todo, para poder disfrutar el espectáculo". También acompañó la actividad el secretario de Industria, Catriel Tonutti; el secretario de Comunicación, Sergio Kneeteman; y legisladores provinciales, entre otras autoridades.

Cabe destacar que, de la competencia, que reúne a 33 autos y pilotos de distintos puntos del país, participan los entrerrianos Maximiliano Kern, Javier Taboada y Nadia Cutro. Durante el fin de semana, los caminos de Diamante y Valle María serán escenario de las distintas etapas de la competencia, que combina actividad deportiva, participación de equipos de todo el país y una propuesta turística para la región.