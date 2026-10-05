Bacterias fototróficas del azufre, la hipótesis de Ambiente por la coloración del arroyo Espinillo

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos informó que avanza en la evaluación técnica de la coloración inusual observada en el arroyo Espinillo este fin de semana.

Al tomar conocimiento de los hechos y con el objetivo de dar una rápida respuesta a las inquietudes planteadas por diversos sectores de la comunidad, personal técnico realizó inspecciones en la zona.

De acuerdo con las campañas de muestreo realizadas, y de manera similar a lo ocurrido en años anteriores, se indicó que "los análisis preliminares orientan la principal hipótesis hacia un proceso biológico natural, asociado a la presencia de bacterias fototróficas del azufre, microorganismos que habitan de forma habitual en los cursos de agua de la región".

Bajo ciertas condiciones ambientales, como variaciones de temperatura y la concentración de determinados compuestos; estos organismos pueden experimentar un incremento temporal en su biomasa, lo que genera una alteración visible en la tonalidad del agua.

Al respecto, la coordinadora de Control y Fiscalización de la Secretaría de Ambiente, María Valdez, apeló a la prudencia técnica: "En el ámbito de la gestión ambiental es clave analizar cada evento con rigor y evitar conclusiones apresuradas: la presencia de estas bacterias es un fenómeno frecuente en ecosistemas acuáticos cuando se combinan factores climáticos y estacionales propicios, como también suele suceder con el fenómeno asociado a las floraciones del verdín en otros cursos de agua de la provincia. No obstante, nuestro compromiso es abordar la situación de manera sistémica, evaluando tanto los parámetros físico-químicos y biológicos del arroyo como la dinámica de las actividades que se desarrollan en su entorno".

En paralelo al seguimiento del caso, las autoridades destacaron que la reciente puesta en vigencia del nuevo marco regulatorio ambiental de Entre Ríos, a través de la Ley Nº 11.250 y su reglamentación, fortalece de manera sustancial la capacidad operativa del Estado provincial para intervenir en el territorio.

El nuevo régimen dotará a la administración de instrumentos digitales y unificados de fiscalización, junto con esquemas de monitoreo continuo y un régimen sancionatorio actualizado. "Estas herramientas permitirán no solo agilizar los controles de rutina sobre los vertidos e industrias radicadas en la cuenca, sino también aplicar con mayor celeridad el poder de policía ambiental y las medidas correctivas correspondientes ante cualquier eventual incumplimiento que altere la calidad de las aguas", destacaron oficialmente.

Desde el gobierno provincial, se indicó que continuará informando periódicamente a la ciudadanía sobre los avances en la materia; manteniendo una postura institucional coordinada con los municipios de la región para garantizar el resguardo de los ecosistemas provinciales.