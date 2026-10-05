Dorati: “Hoy la mayoría de los estudiantes tienen que trabajar para poder solventar sus estudios”

El decano de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), José Dorati, analizó los cambios que atraviesa la educación universitaria y aseguró que existe una demanda cada vez mayor de carreras más cortas y modalidades de cursado a distancia, en un contexto en el que gran parte de los estudiantes debe combinar sus estudios con el trabajo.

“Hay una demanda hacia las carreras cortas y las clases a distancia. La universidad se adaptó a esto: Reformamos los planes de estudio, bajando de cinco a cuatro años, y otros a tres o tres años y medio”, explicó.

Como ejemplo, mencionó la Tecnicatura en Control Bromatológico, cuya apertura se realiza cada tres años y registra una importante cantidad de interesados. “Cuando se abre se anotan más de mil personas; en un momento no hay cupo que alcance”, señaló.

Sin embargo, Dorati aclaró que la virtualidad tiene límites en determinadas propuestas académicas. Por cuestiones legales, regulatorias y acuerdos vinculados a las características de algunas carreras, parte de la formación necesariamente debe desarrollarse de manera presencial.

“Hay carreras que necesitamos dar presencialmente por ley, por regulaciones y por acuerdos. En esas carreras vimos que se podría impartir hasta un 50% de manera virtual, no más”, indicó.

Estudiar y trabajar al mismo tiempo

Para Dorati, uno de los principales cambios que atraviesa actualmente la universidad tiene que ver con el perfil de quienes cursan una carrera y manifestó que “hoy la mayoría de los estudiantes son part-time, porque casi todos tienen que trabajar o hacer otra cosa para poder solventar sus estudios”.

Esta realidad, según explicó, obliga a las instituciones universitarias a revisar sus planes de estudio y modalidades de cursado para adaptarse a las posibilidades de los alumnos.

“Necesitamos $15 millones por mes solo para abrir la puerta”

El decano también se refirió a la situación presupuestaria de la Facultad de Bromatología y detalló los costos necesarios para garantizar su funcionamiento. Según Dorati, más allá de los salarios, mantener operativa la Facultad durante todo el año demanda alrededor de $230 millones.

“Por mes, para abrir la puerta, necesitamos 15 millones de pesos. Esto es solo para funcionamiento; los salarios van aparte”, afirmó.

Entre los gastos operativos mencionó aproximadamente $6 millones destinados a movilidad docente, $4 millones en seguridad y entre $4 y $5 millones en electricidad. A estos montos se suman posteriormente reparaciones de equipos, mantenimiento edilicio, comedores estudiantiles, viajes y diferentes políticas de bienestar estudiantil.

“Estamos muy ajustados para poder llevar adelante todo”, reconoció.

Dorati aseguró que actualmente la institución se encuentra alrededor de un 30% por debajo de lo necesario para cubrir adecuadamente sus gastos de funcionamiento, y afirmó que también existe un retraso en materia salarial.

“No hay una caja negra”

El decano cuestionó las críticas dirigidas hacia las universidades y defendió los mecanismos de control sobre el manejo de los recursos.

“Me duele muchísimo todo lo que se dice sobre la educación. No digo que no haya situaciones que achicar o mejorar, pero duele”, manifestó.

Como ejemplo de los controles administrativos, explicó que para realizar una compra superior a $50.000 deben atravesar un procedimiento formal. “Los números están a la vista, hay controles cruzados, no hay una situación de 'caja negra' como se dice”, sostuvo.

Dorati aseguró que la Facultad cuenta con una administración saneada y una reserva económica que permitió afrontar momentos de mayores dificultades financieras. También destacó la existencia de auditorías internas y el acceso al portal de transparencia.

“Todo se hace con muchísimo esfuerzo. Todo el tiempo estoy viendo en qué podemos mejorar”, expresó.

El Hospital Veterinario podría inaugurarse antes de fin de año

Finalmente, Dorati adelantó uno de los proyectos principales en los que trabaja la Facultad de Bromatología: la puesta en funcionamiento del Hospital Veterinario.

“Creo que a fin de año vamos a tener el Hospital Veterinario para inaugurarlo”, anticipó.

De concretarse los plazos previstos, la nueva infraestructura quedará habilitada antes de finalizar el año, sumándose a los espacios académicos y de formación de la Facultad, publicó Máxima Online.