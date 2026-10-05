Duro cruce interno al titular de la Sociedad Rural Argentina por su acercamiento a rurales entrerrianas

Durante su discurso en la inauguración de la Expo Rural 2026 de Chajarí, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto, cuestionó el acercamiento de la Sociedad Rural Argentina (SRA) a sociedades rurales entrerrianas y pidió preservar la estructura gremial que las entidades de la provincia mantienen dentro de CRA. Las declaraciones se produjeron luego de que la Sociedad Rural Argentina, conducida por Nicolás Pino, ofreciera a sociedades rurales entrerrianas un canal directo de comunicación y asistencia gremial. “La intromisión de una entidad nacional en Entre Ríos tomando contacto con sociedades rurales que forman parte de otra estructura gremial no contribuye a fortalecer el movimiento rural”, afirmó Colombatto. Y continuó: “las rurales entrerrianas tienen una historia, una pertenencia y una organización que deben ser respetadas y no pueden ser utilizadas como piezas de una disputa institucional”. Luego, agregó: “No nos encandilemos con las luces de Buenos Aires, estoy convencido de que la debilidad está en la otra entidad, porque no puede hacer pie en todo el suelo argentino”. Crítica interna en SRA

Este lunes, ante la repercusión pública de la controversia, Renovación con Unidad, un espacio interno de la SRA, consideró los dichos de Pino como "un paso en falso" y que generó "un nuevo capítulo negativo para nuestra institución". El agrupamiento opositor, que aboga por "una SRA más federal, participativa, moderna, independiente e institucional", sostuvo que "desde nuestro espacio entendimos que un 4to mandato de Nicolás Pino era contraproducente para nuestra institución. Sembraría el escenario propicio para abusos, excesos y atropellos (hacia adentro y hacia afuera), que a pocos días de iniciarse su nueva gestión están quedando a la vista".

Y completaron: "Queda ahora en los socios, productores e instituciones denunciarlos cada vez que sea necesario con la fuerza de la libertad que otorga la democracia. Y desde esta línea interna de la SRA, aquí estaremos, con respeto pero también con la firmeza necesaria".

La postura de las SRA de Victoria y Gualeguaychú

Por otra parte, desde Renovación con Unidad remarcaron que "los efectos negativos de la equivocada arremetida institucional de Pino" también fueron expresados por Colombatto, quien pidió a las rurales de base dejar sin efecto sus adhesiones a estructuras nacionales por fuera de CRA: “Entendemos que adherirse al Consejo Federal de la SRA genera problemas y confusión”.

Asimismo, recordaron que la Sociedad Rural de Victoria fue la primera en expresarse a través de una carta pública: “Reafirmamos que la genuina unidad y la fortaleza del sector requieren del respeto irrestricto por las representaciones territoriales y los estamentos institucionales existentes. Saltearse las vías correspondientes genera superposiciones y malentendidos innecesarios que no contribuyen a la representación gremial del campo”.

La Sociedad Rural de Gualeguaychú fue la segunda entidad entrerriana en expresarse, pero en esta oportunidad a través de sus hechos. "Retiró unilateralmente la disponibilidad de su predio (luego de haberla confirmado) para que la Comisión Directiva de la SRA pueda reunirse este martes 6/10 en sus instalaciones (como ya lo había anunciado públicamente a todos sus socios)", informaron desde la agrupación Renovación y Unidad.