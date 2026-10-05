Entre Ríos se suma a las marchas contra los jueces de la Corte Suprema en defensa de la tierra y la soberanía

La dirigente Nadie Burgos advirtió que “nuestro país no está a la venta, nuestra soberanía no se remata”.

Organizaciones socioambientales, políticas y sociales de Entre Ríos se sumarán este 6 de octubre a la jornada nacional de protesta contra la Corte Suprema de Justicia, luego de la decisión del máximo tribunal que volvió a habilitar la aplicación del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, mediante el cual el gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Tierras.

En Paraná, la convocatoria será a las 12 frente a los Tribunales Federales, en 25 de Mayo 256, donde se realizará una acción de visibilización bajo la consigna “La tierra no se vende, no se quema ni se desaloja”.

Esta convocatoria se da en el marco de una pelea mucho más integral en defensa de la soberanía y en defensa de los derechos de nuestro pueblo argentino. Por eso, el 6 contra la Corte es un paso más

La referente de la Red Ecosocialista y dirigente del MST en el Frente de Izquierda Unidad, Nadia Burgos, explicó a esta Agencia que la movilización se realizará “en el marco del nefasto fallo de la Corte Suprema que habilita nuevamente el artículo 154 del DNU 70/23”, publicó el portal de Aim.

“En todo el país, el próximo 6 de octubre vamos a movilizar a la Justicia para repudiar a la Corte Suprema, repudiar este fallo y decir, una vez más, que el pueblo decidió que la Ley de Tierras se defiende”, afirmó Burgos.

La dirigente vinculó la convocatoria con las movilizaciones realizadas anteriormente en defensa de la normativa y sostuvo: “Una vez más vamos a salir a expresar que nuestro país no está a la venta, que nuestra soberanía no se remata y que estos jueces privilegiados, que viven una vida absolutamente alejada de lo que vivimos los trabajadores, la juventud, los jubilados y las jubiladas de nuestro país, tienen que entender que el pueblo ya decidió y que su firma no puede borrar eso”.

“La soberanía se defiende en las calles”

Desde las organizaciones que impulsan la protesta cuestionaron que la decisión sobre el régimen de tierras haya quedado en manos de los integrantes de la Corte. “No vamos a permitir que tres jueces elegidos a dedo decidan sobre nuestros territorios a espaldas de los pueblos”, señalaron en la convocatoria.

Burgos remarcó que la discusión excede el fallo judicial y se inscribe en un conflicto más amplio frente a las políticas del gobierno nacional. “Esta convocatoria se da en el marco de una pelea mucho más integral en defensa de la soberanía y en defensa de los derechos de nuestro pueblo argentino. Por eso, el 6 contra la Corte es un paso más”, aseguró.

En ese sentido, adelantó que las organizaciones entrerrianas trabajan para confluir también en una nueva jornada nacional prevista para el 15 de octubre, señaló el portal de Aim.

“Acá, en Paraná, estamos desde los diferentes sectores socioambientales y políticos coordinando con la mesa universitaria para que ese día pueda haber una gran expresión de movilización en defensa de la soberanía y en defensa de la universidad pública”, indicó.

Según explicó Burgos, esa fecha estará atravesada por el debate político en el Congreso nacional. “El 15 se tratará en el Congreso, se llamó a una sesión especial para tratar la derogación del DNU 70/23. Se va también a tratar la continuidad de la ley de discapacidad y otras iniciativas que son fundamentales en este contexto de crisis tan brutal”, señaló.

Concentración frente a los Tribunales Federales

La referente del MST convocó particularmente a participar de la protesta de este martes en Paraná: “Convocamos a todas y todos para que este próximo 6 puedan estar aquí, en Paraná, frente a los juzgados federales de la Cámara de Apelaciones, en 25 de Mayo 256, a partir de las 12 del mediodía”.

La propuesta es realizar “una acción de visibilización con carteles y con ruido de repudio a la Corte Suprema” y, al mismo tiempo, fortalecer las instancias de organización hacia la próxima movilización, destacó el portal de Aim.

“Tenemos que organizar las asambleas que se están llevando adelante para que el próximo 15 de octubre seamos miles en la calle”, planteó Burgos.

Desde los espacios convocantes insistieron en que el fallo sobre la Ley de Tierras forma parte de un avance sobre los territorios y los bienes comunes y llamaron a “profundizar la organización”. Bajo las consignas “Abajo el DNU 70/23” y “La soberanía la defendemos en las calles y en unidad”, Entre Ríos será parte de una jornada que tendrá expresiones en distintos puntos del país.