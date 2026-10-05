La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo destacó el proyecto de reforma al Código Procesal Laboral

Según la UART, en la provincia se registró el año pasado 2.502 nuevos juicios por riesgos del trabajo, un 25% más que en 2024. El índice de judicialidad aumentó de 69 a 87 demandas cada 10.000 trabajadores cubiertos.

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) consideró que el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos constituye “un primer paso concreto y necesario” frente al crecimiento de la litigiosidad vinculada con accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la provincia.

La entidad puso especialmente el foco en la evolución de los juicios por Riesgos del Trabajo y sostuvo que la iniciativa incorpora herramientas destinadas a otorgar mayor previsibilidad y objetividad al sistema. Entre ellas, destacó la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dependiente del Poder Judicial, la aplicación obligatoria del Baremo vigente (Nota de la Redacción: el Baremo es una tabla o sistema técnico que establece criterios y porcentajes para determinar el grado de incapacidad laboral que puede sufrir una persona como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional) y la desvinculación de los honorarios de los peritos respecto del monto del juicio y del porcentaje de incapacidad determinado.

Según las estadísticas difundidas por la UART, durante 2025 Entre Ríos registró “2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo”, lo que representó un incremento del “25% respecto de 2024”.

El aumento también se reflejó en el denominado índice de judicialidad, que mide la cantidad de demandas cada 10.000 trabajadores cubiertos. De acuerdo con la entidad, el indicador pasó de “69 a 87 juicios cada 10.000 trabajadores” en el período analizado.

La tendencia, según la UART, se profundizó durante el período posterior. Entre “septiembre de 2025 y agosto de 2026”, la cantidad de juicios por Riesgos del Trabajo en Entre Ríos creció “38%”, una evolución que la organización ubicó como la de mayor incremento entre las nueve principales jurisdicciones del país.

Para la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, estos datos dan cuenta de una dinámica que requiere respuestas institucionales y que excede la discusión estrictamente procesal.

La comparación con otros sistemas

Uno de los argumentos centrales de la UART apunta a comparar el nivel de judicialidad entrerriano con otros sistemas de cobertura de riesgos laborales.

La entidad señaló que en 2025 Entre Ríos alcanzó una tasa de “87 juicios cada 10.000 trabajadores cubiertos”, mientras que, según sus referencias, en España el indicador se ubica en torno de “8,5” y en Chile en aproximadamente “5,8 demandas cada 10.000 trabajadores”.

A partir de esa comparación, la organización sostiene que, si los niveles de cobertura y siniestralidad son comparables, la litigiosidad debería también tender hacia parámetros similares.

Se trata, de todos modos, de una comparación utilizada por la propia UART para fundamentar su posición sobre el sistema. Las diferencias entre los modelos laborales, institucionales y judiciales de cada país constituyen variables que deben ser consideradas al momento de contrastar los indicadores.

Las herramientas que propone la reforma

Desde la perspectiva de las aseguradoras, uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación de mecanismos destinados a reducir la discrecionalidad y fortalecer la evaluación técnica de los casos.

En ese marco, la UART destacó particularmente tres aspectos:

-El primero es la “creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dentro del Poder Judicial”, con el objetivo de contar con una estructura técnica específica para abordar las cuestiones vinculadas con incapacidades laborales.

-El segundo es la “aplicación obligatoria del Baremo vigente”, una herramienta técnica que establece criterios y porcentajes para determinar el grado de incapacidad derivado de un accidente laboral o una enfermedad profesional.

-El tercero es la modificación del esquema de “honorarios periciales”, de modo que estos no queden vinculados directamente con el monto del juicio ni con el porcentaje de incapacidad establecido.

Para la UART, estos cambios pueden contribuir a generar mayor previsibilidad en los procesos y a reducir los incentivos que, según su interpretación, favorecen el incremento de la litigiosidad.

El reclamo por una implementación efectiva

La organización advirtió, sin embargo, que la aprobación de una reforma procesal no sería suficiente por sí sola. En ese sentido, planteó que el proyecto debería estar acompañado por una implementación “efectiva, rápida y consistente”.

Entre las condiciones que considera necesarias, mencionó el adecuado funcionamiento del futuro cuerpo médico, la aplicación uniforme del Baremo y el reconocimiento del carácter técnico de las “Comisiones Médicas”, que intervienen en la instancia administrativa previa a la judicialización de determinados reclamos del sistema de Riesgos del Trabajo.

La posición de la UART apunta, en definitiva, a que la intervención judicial sea una instancia excepcional y que la mayor parte de las controversias puedan resolverse dentro de los mecanismos administrativos y técnicos previstos por el sistema.

El crecimiento de los litigios por Riesgos del Trabajo abre, al mismo tiempo, un debate más amplio sobre el funcionamiento del sistema, sus costos y los mecanismos disponibles para determinar incapacidades y resolver controversias.

Para la UART, una judicialización elevada genera efectos sobre las empresas y puede impactar en sus costos, productividad y decisiones de contratación. La entidad sostiene que el incremento de los juicios no guarda necesariamente relación con la evolución de la siniestralidad laboral y reclama mecanismos que permitan contener esa brecha.

“Es urgente recuperar una lógica básica del sistema: que se cumpla la regla y se judicialice la excepción”, planteó la organización, que considera que una litigiosidad excesiva puede afectar la productividad y la generación de empleo en Entre Ríos.

En este marco, el debate legislativo tendrá como uno de sus ejes la búsqueda de un equilibrio entre la necesidad de garantizar el acceso de los trabajadores a mecanismos eficaces para reclamar ante una contingencia laboral y, al mismo tiempo, establecer procedimientos previsibles, criterios técnicos uniformes y mecanismos que permitan evitar la judicialización innecesaria de los casos.

Con las cifras de judicialidad en aumento -particularmente durante el último período relevado por la UART- la reforma del Código Procesal Laboral entrerriano se instala así en el centro de una discusión que involucra a los trabajadores, a las empresas, a las aseguradoras, a los profesionales y al propio Poder Judicial.