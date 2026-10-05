Salto Grande volvió a elevar la altura prevista para Concordia: el pronóstico extendido prevé más lluvias

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande emitió este domingo 4 de octubre un nuevo reporte, en el que llevó a 10,60 metros la altura máxima del río Uruguay en el Puerto de Concordia.

La previsión rige hasta las 15 de este lunes. Mientras tanto, el pronóstico de precipitaciones que el organismo rector de la represa elabora diariamente en base a una combinación de modelos meteorológicos, prevé lluvias entre 85 y 49 milímetros, según la zona, para los próximos siete días, consignó El Entre Ríos.

Pronóstico de lluvias 4 de octubre de 2026

Entre el 8 y el 10 de octubre, llovería en la mayoría de las localidades relevadas, especialmente en Paso de los Libres, donde se acumularían 85 milímetros hasta el día 11 de octubre. En Santo Tomé se esperan en igual período 65 mm; en Salto Grande 51; San Javier 63; El Soberbio 49; Foz de Chapecó 50 e Itá 49.

Las precipitaciones previstas en Paso de los Libres y Salto Grande repercuten de manera directa sobre los volúmenes de agua del embalse, cuyo nivel ha estado descendiendo como consecuencia de la operación de la represa, que busca ganar espacio para contener el líquido que llega desde el norte.

A las 8 de este domingo, el lago alcanzaba los 33,88 metros y CTM anunció que tenderá a ubicarse en 33,50.