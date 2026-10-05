UPCN Entre Ríos anunció su participación en la marcha de la CGT el 8 de octubre

La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos, anunció que este 8 de octubre participará de la marcha que organiza la Confederación General del Trabajo (CGT) en Buenos Aires.

“El conjunto de los trabajadores tenemos que estar unidos frente al terrible ajuste al que nos está sometiendo el gobierno nacional”, subrayó el Secretario General de UPCN Entre Ríos, José Allende. Anticipó que el Sindicato tendrá presencia en la movilización convocada por CGT en Buenos Aires, frente a la Secretaría de Industria, en defensa del sector productivo.

El dirigente informó que en la última reunión del Consejo Directivo Nacional se habló, entre otros temas, sobre las definiciones adoptadas en la CGT. En ese marco, se resolvió movilizar el día 8 de octubre.

“Desde la Seccional Entre Ríos vamos a tener presencia en la columna de UPCN, porque creemos que la lucha debe darse en todos los frentes”, sostuvo Allende. “Sabemos que la respuesta está en enfrentar este modelo político que castiga a los trabajadores. Por eso los compañeros de Entre Ríos vamos a participar de las instancias gremiales de nuestro Sindicato, en consonancia con la CGT, mostrando la unidad del movimiento obrero, que hoy es fundamental”, enfatizó.

La movilización fue convocada frente a la Secretaría de Industria, Comercio y Pyme, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta acción se enmarca en el plan de lucha que CGT lleva adelante frente a las políticas económicas del gobierno de Milei.

El objetivo es “expresar la defensa de la producción, la industria, la construcción y el comercio, todos sectores que generan trabajo y que hoy atraviesan una situación crítica”, expuso Allende y sostuvo que “el movimiento obrero debe construir una alternativa frente a un modelo que abandona a los trabajadores y pone en riesgo el desarrollo de nuestro país”.

“La lucha tiene que ser organizada y convocarnos al conjunto de los trabajadores, porque la política que lleva adelante el gobierno nacional nos pega a todos”, resaltó por último el Secretario General de UPCN Entre Ríos.