Analizan el fenómeno de coloración en el arroyo Espinillo y refuerza la vigilancia ambiental en la cuenca

En el marco de las acciones de monitoreo continuo y protección de los recursos hídricos, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos avanza en la evaluación técnica de la coloración inusual observada en el arroyo Espinillo.

Al tomar conocimiento de los hechos y con el objetivo de dar una rápida respuesta a las inquietudes planteadas por diversos sectores de la comunidad, personal técnico realizó inspecciones en la zona. De acuerdo con las campañas de muestreo realizadas, y de manera similar a lo ocurrido en años anteriores, los análisis preliminares orientan la principal hipótesis hacia un proceso biológico natural, asociado a la presencia de bacterias fototróficas del azufre, microorganismos que habitan de forma habitual en los cursos de agua de la región.

Bajo ciertas condiciones ambientales, como variaciones de temperatura y la concentración de determinados compuestos; estos organismos pueden experimentar un incremento temporal en su biomasa, lo que genera una alteración visible en la tonalidad del agua.

Al respecto, la coordinadora de Control y Fiscalización de la Secretaría de Ambiente, María Valdez, apeló a la prudencia técnica: "En el ámbito de la gestión ambiental es clave analizar cada evento con rigor y evitar conclusiones apresuradas: la presencia de estas bacterias es un fenómeno frecuente en ecosistemas acuáticos cuando se combinan factores climáticos y estacionales propicios, como también suele suceder con el fenómeno asociado a las floraciones del verdín en otros cursos de agua de la provincia. No obstante, nuestro compromiso es abordar la situación de manera sistémica, evaluando tanto los parámetros físico-químicos y biológicos del arroyo como la dinámica de las actividades que se desarrollan en su entorno".