Ante la creciente del río Uruguay: Adán Bahl propuso un proyecto de ley para anticiparse a las emergencias

Imagen de archivo de una crecida y del senador nacional Adán Bahl, quien propuso un proyecto de ley para anticipar la gestión del riesgo.

Las alertas y proyecciones sobre la evolución del río Uruguay vuelven a poner en primer plano una cuestión central para Entre Ríos: la necesidad de contar con herramientas que permitan anticiparse a las emergencias y reducir sus consecuencias. En ese contexto, el senador nacional por Entre Ríos, Adán Bahl, presentó un proyecto de ley para incorporar mecanismos de acción anticipada al sistema nacional de gestión del riesgo, de manera que el Estado pueda actuar antes de que ocurra un desastre cuando exista información científica suficiente.

El proyecto busca modificar la Ley 27.287 del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) e incorporar mecanismos de acción anticipada. Es decir que, cuando los organismos técnicos puedan identificar con suficiente anticipación un riesgo concreto, el Estado no tenga que esperar a que ocurra el desastre para comenzar a actuar.

Para eso, plantea establecer umbrales objetivos y protocolos previamente definidos, que permitan activar medidas preventivas de acuerdo con el nivel de riesgo detectado.

Esto podría incluir la preparación de centros de evacuación, la identificación de zonas y poblaciones vulnerables, la disponibilidad anticipada de agua, alimentos y medicamentos, la protección de hospitales, escuelas e infraestructura crítica, y la organización de recursos humanos y materiales.

De la información a la acción

Actualmente, organismos especializados generan mediciones, pronósticos y alertas que permiten seguir la evolución de fenómenos como crecientes, inundaciones, sequías y bajantes. El proyecto propone dar un paso más: que esa información pueda traducirse en acciones concretas antes de que la emergencia ocurra.

“No se trata de adivinar qué va a pasar. Se trata de que, cuando la ciencia permite prever un riesgo, el Estado tenga herramientas para actuar a tiempo. Si sabemos que puede venir una emergencia, tenemos que poder prepararnos antes”, explicó Bahl a través de un comunicado de prensa.

“La iniciativa no busca reemplazar a los organismos técnicos ni modificar sus responsabilidades operativas, sino fortalecer la coordinación y establecer mecanismos para que las acciones preventivas estén previstas de antemano”, se subrayó en el comunicado.

Una herramienta especialmente importante para el Litoral

El proyecto contempla especialmente fenómenos que afectan al Litoral, como El Niño, las crecidas e inundaciones de la Cuenca del Plata y las sequías y bajantes extraordinarias del río Paraná y sus afluentes.

“La situación actual del río Uruguay permite dimensionar la importancia de este enfoque. El monitoreo y los pronósticos permiten conocer distintos escenarios posibles y evaluar cómo puede evolucionar una creciente. El objetivo es que esa información pueda utilizarse para tomar decisiones con anticipación”, se resaltó.

“Entre Ríos conoce las consecuencias de las inundaciones, las crecientes, las sequías y las bajantes. Tenemos información y organismos que trabajan permanentemente sobre estos fenómenos. Lo que necesitamos es que esa información se convierta en capacidad de anticipación y respuesta”, señaló Bahl.

También planificar la recuperación

La propuesta de Bahl no se limita a la prevención. También incorpora herramientas para mejorar la etapa posterior a una emergencia, con una planificación concreta de la recuperación, que contemple responsables, plazos, financiamiento y seguimiento.

De esta manera, el proyecto busca fortalecer las distintas etapas de la gestión del riesgo: anticipar, responder y recuperar.

“No siempre podemos evitar un desastre. Pero sí podemos hacer algo antes: prepararnos mejor, reducir los daños y cuidar a las personas, la infraestructura y la producción”, sostuvo Bahl.