Desde Salud aclararon que en Piedras Blancas “se pagaba a los enfermeros por fuera de la normativa”

La directora general del primer nivel de atención del Ministerio de Salud, Gladys Arosio, brindó detalles de los convenios que la cartera sanitaria realiza con los municipios y explicó el inconveniente surgido en Piedras Blancas.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Arosio explicó que “como Ministerio tenemos centros de salud que tienen sus niveles y sus categorías, que son 208 en toda la provincia, y la categoría implica brindar un determinado servicio que se definió a partir de ciertos criterios como densidad demográfica, características geográficas, epidemiología y demás. A eso nos referimos cuando hablamos de nivel de complejidad de los centros del primer nivel de atención de la provincia. Lo que venimos trabajando desde el inicio de esta gestión son los convenios de fortalecimiento en los cuales la premisa es que provincia tiene que cumplir con los compromisos y los requerimientos del nivel de complejidad en ese factor, y si el gobierno local –ya sea junta de gobierno, comuna o municipio- quiere mejorarlo, se hace por medio de un convenio de fortalecimiento”.

Agregó que “cuando iniciamos la gestión, Piedras Blancas tenía un convenio que estaba en vigencia y cuando se renovó en mayo de 2024 se renovó con las mismas cláusulas porque nosotros aún estábamos en el diagnóstico de situación que elaboramos en el primer semestre de 2024, en función a qué nos encontramos y qué teníamos para trabajar, para mejorar y para mantener las fortalezas en los efectores. Esa renovación fue hasta mayo de este año, y ese mes iniciamos un expediente de oficio, poniendo en conocimiento a las autoridades del municipio, que se debían revisar las cláusulas porque nos encontramos que, al personal de refuerzo de sábado, domingo, feriados y días no laborales, que era el personal de enfermería, se le estaba abonando por medio de lo que se llama módulo de prestación de servicio, que no está contemplado en la normativa. Entonces, se inició un expediente, tuvo todo el curso administrativo y en el mes de mayo se informa al municipio que se podía mantener el convenio sin abonar el plus a las enfermeras porque las enfermeras que estaban contempladas dentro del convenio son personal de planta del municipio, es decir que ya son empleadas del staff municipal y lo que se hizo en ese momento, con algún criterio que desconocemos cuál fue, porque el convenio inicial fue en 2022, se pagaba por medio del módulo prestacional”.

En ese marco, la funcionaria indicó: “Nosotros seguimos trabajando en regularizar situaciones administrativas que van emergiendo, que vamos identificando y que son necesarias ordenar. Y en este contexto lo que se propone e informa en mayo –y recalco el tiempo porque esto no es que fue un día para otro, sino que se venía trabajando desde antes que venza el convenio vigente- es que se mantiene la opción de convenio para seguir teniendo la atención como hasta al momento, solamente que el personal que aportaría al municipio iba a percibir los honorarios que le paga el municipio por ser personal municipal, no percibiría lo que se llama módulo prestacional porque está por fuera de la normativa. No es que nosotros decidimos sin criterio no continuarlo, sino que está por fuera de la normativa que establece a quienes sí corresponde o a quienes se permitiría abonar esos módulos”.

En este contexto, aseguró que “el expediente siguió su curso administrativo, estuvo en el municipio y recién retornó en agosto al Ministerio; mantuvimos reuniones el ministro, el intendente y yo explicándole esta situación y por qué el criterio de no pagar la enfermería porque estamos por fuera de la normativa, que es la normativa que se aplica para toda la provincia y es el cumplimiento del marco legal vigente. Se le explicó, yo mantuve reuniones con el secretario de salud del municipio, viendo las alternativas, y se tomó el compromiso de analizar la situación y dar una respuesta que fue telefónica. El expediente va a retornar para que lo puedan expresar de manera administrativa, que no se iba a firmar porque no acordaban que salud haga el recorte”.

“Nosotros tenemos convenios celebrados en más de 50 localidades donde la Junta de Gobierno, la comuna o los municipios aportan los profesionales para reforzar, para mejorar, para fortalecer –como es el objetivo del convenio- el primer nivel de atención y es la única situación que hemos tenido en este tiempo que no han accedido a firmar. Tenemos Centros de Salud que se han transformado en atención 24 horas, donde funcionan en el horario por normativa de 7 a 19 con el personal provincial y de 19 a 7 con el personal conveniado, que es de vinculación con el municipio y se está trabajando bien. Las situaciones que han surgido las hemos trabajado y se han resuelto y así tenemos más de 50 comunidades que han podido fortalecer por medio de este trabajo que se hace con gobiernos locales”, aseveró.

La funcionaria aclaró que “los tres enfermeros que el municipio aportaba en el convenio para cubrir el turno de 19 a 7 horas, sábado, domingo y feriados, son tres personas que son empleadas municipales. Son planta del municipio y el Ministerio para esas tres enfermeras que el municipio aportaba y que ya eran plantas del municipio les pagaba el concepto de guardia por medio de módulo prestacional, pero ese concepto de módulo de guardia está contemplado en la normativa para los profesionales de la carrera 9892 que es la carrera médica asistente, es para otros profesionales como choferes, administrativos, algunos técnicos. El personal de enfermería está por fuera de esa normativa, por lo tanto, no podemos ejecutar un pago a un recurso humano que está por fuera de la normativa”.

“Eso es lo que se explicó al intendente el día que nos reunimos en la oficina del ministro, el ministro, el intendente y yo. En ningún momento se le dijo al intendente que no se iba a celebrar el convenio, lo que se dijo fue que se podía celebrar el convenio regularizando esta situación y para el personal de enfermería que el municipio aporte, es el municipio quien debe determinar si hace alguna modificación salarial, porque en las cláusulas de los convenios les permitimos a los gobiernos locales que elijan el personal y también elijan la condición contractual o vínculo laboral que van a tener con ese recurso humano. En eso el Ministerio lo único que controla es, en el caso de los choferes, que tengan el carnet habilitante y en el caso de los profesionales que tengan matrícula habilitante y vigente. Después, las relaciones laborales las establece cada gobierno local. En este caso, el personal de enfermería es personal de planta del municipio, que desconozco si está afectado también a otra actividad”.

En este marco, consideró que “estamos dejando claro que la voluntad del Ministerio de conveniar y fortalecer el primer nivel está con este municipio y con todos los que quieran conveniar, porque lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, pero siempre dentro de la normativa vigente. Nosotros no podemos ignorar una normativa que establece dónde y cómo se tienen que invertir los recursos financieros correspondientes a lo que son los módulos de prestación. O sea, no se puede pagarle a alguien que no está contemplado dentro de la normativa. Entonces, era esa la situación normativa y administrativa que nosotros necesitábamos regular. Eso es lo que no se va a abonar, porque no corresponde dentro de la normativa establecida en el caso de los módulos”.

Consultada por la situación de otros Centros de Salud, mencionó que “los dos primeros convenios que se celebraron en el primer semestre del 2024 fueron con los Centros de Salud de Ubajay y de Los Conquistadores. En ambos casos, el Centro de Salud funciona con el personal provincial en el horario establecido por su nivel de complejidad y una vez finalizado ese horario, ingresa el personal que el municipio aporta y en ambos casos ya hicimos la renovación y no hubo ningún inconveniente. El personal de enfermería es el personal que contrata el municipio y está funcionando y trabajando muy bien. Simplemente que en este caso de Piedras Blancas se estaba abonando algo que no corresponde a la normativa”.

“La voluntad de conveniar y de seguir trabajando bien está, y está manifiesta, y estamos dispuestos a sentarnos a buscarle la alternativa dentro de la normativa vigente. Ese criterio de a quién se puede abonar y a quién no con esos módulos, se aplica para toda la provincia, no es una cuestión selectiva. Hay muchas veces que se intenta reforzar alguna disciplina y si no está contemplada dentro del grupo de los profesionales que pueden recibir esa bonificación, no se puede avanzar. El personal del municipio de Piedras Blancas iba a trabajar en el contexto del convenio y se le abonaba esto, que por normativa no le corresponde”, concluyó.