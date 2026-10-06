El gobernador entregó la adhesión al RINI a Metalúrgica Hermann de Gualeguaychú que invertirá $9.500 millones

El gobernador Rogelio Frigerio visitó la empresa Metalúrgica Hermann en Gualeguaychú e hizo entrega de la adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).

El gobernador Rogelio Frigerio visitó la empresa Metalúrgica Hermann, ubicada en el parque industrial de Gualeguaychú, donde hizo entrega de la adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). La firma desarrolla un proyecto para la fabricación de semirremolques destinados al transporte de sustancias líquidas, especialmente derivados de la industria petrolera, que contempla una inversión de 9.500 millones de pesos y la generación de 60 nuevos puestos de trabajo.

Durante la visita, el mandatario provincial entregó a los representantes de la empresa la resolución ministerial mediante la cual se formalizó su adhesión al RINI, una herramienta impulsada por el gobierno provincial para promover nuevas inversiones y fortalecer el desarrollo productivo entrerriano.

Metalúrgica Hermann SRL es una empresa familiar dedicada a la fabricación y comercialización de acoplados, carrocerías y semirremolques para el transporte de cargas, adaptados a las necesidades de sus clientes, publicó el portal del gobierno entrerriano.

Al respecto, el mandatario dijo que Metalúrgica Hermann SRL “es una empresa que nos llena de orgullo a todos los entrerrianos” y precisó que es la firma “con más patentamientos del país desde hace varios años”.

Adelantó luego que, además registra “un crecimiento vinculado a la explosión de la energía de Vaca Muerta con un potencial también de hacerlo con la minería”, con lo cual “el RINI los ayudará cuando esta demanda empieza a crecer y comiencen a ser más competitivos. Esa es la idea que tenemos nosotros de del aporte del Estado”, concluyó.

Por su parte, Juan Hermann, coincidiendo con sus hermanos Jorge y Hugo, agradeció la visita del gobernador. “La verdad que es muy importante para la empresa tener el apoyo de la provincia para mejorar la competitividad, que es lo más importante hoy y que tan difícil se está haciendo a los entrerrianos”, sostuvo.

En tanto, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, dijo también estar “muy contento con que una empresa histórica de nuestra ciudad, que da trabajo a más de 500 familias, además de los trabajos indirectos, reciban el RINI. Los ayudará a ser más competitivos. Nos muy contento de visitarlos y ver cómo ha crecido y cómo seguirá creciendo una empresa bien de Gualeguaychú”, dijo, según consignó el portal del gobierno entrerriano.

Participaron también, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Industria Catriel Tonutti; el presidente del Ente Región Centro Atilio Benedetti; el senador del Departamento Gualeguaychú Jaime Benedetti; y la viceintendenta de Gualeguaychú, Julieta Carraza.

El proyecto

El proyecto incorporado al régimen contempla la fabricación de semirremolques tipo cisterna para el transporte de sustancias líquidas, especialmente aquellas vinculadas con la industria petrolera. La iniciativa comenzó en enero de 2025 con la adquisición de maquinaria y continuó en marzo de ese año con la compra de un lote de terreno y naves industriales linderas a las instalaciones actuales de la firma, resaltó el portal del gobierno entrerriano.

Actualmente, la empresa se encuentra trabajando en el desarrollo de los prototipos, cuya finalización está prevista para fines de este año, para luego avanzar con su aprobación por parte de las firmas petroleras. La comercialización de estos nuevos productos está proyectada para 2026.

En este marco, la adhesión al RINI representa un respaldo a un proyecto que amplía la capacidad productiva de una empresa entrerriana, incorpora tecnología y maquinaria y proyecta la creación de 60 nuevos puestos de trabajo. La inversión total prevista asciende a 9.500 millones de pesos.