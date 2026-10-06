Emiten un alerta por tormentas para Entre Ríos

Las tormentas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Ante esta alerta se recomienda a la comunidad evitar salir durante el temporal, no sacar la basura fuera de horarios de recolección, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar suministros eléctricos si ingresa agua.

También es importante cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.