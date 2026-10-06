Emiten un alerta por tormentas para Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para la provincia de Entre Ríos. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Las tormentas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Ante esta alerta se recomienda a la comunidad evitar salir durante el temporal, no sacar la basura fuera de horarios de recolección, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar suministros eléctricos si ingresa agua.
También es importante cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.