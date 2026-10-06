En un panel con empresarios en París, Frigerio mostró las herramientas de Entre Ríos para captar inversiones

El gobernador Rogelio Frigerio participó de un panel sobre agroindustria en la Argentina Week en Francia y presentó las herramientas provinciales para captar capital privado, ampliar la producción y generar empleo. El mandatario compartió el panel junto a Mariano Bosch, de Adecoagro; Antoine de Saint-Affrique, de Danone; Michael Gelchie, de Louis Dreyfus Company; Mustafa Terrab, de OCP, y Alejandro Elsztain, de Cresud.

En la oportunidad, afirmó: "Tenemos campo, industria, alimentos y muchísimo potencial. Y estamos generando las condiciones para transformarlo en más inversiones: bajando impuestos, dando herramientas concretas a quienes quieren invertir y recuperando la infraestructura que nuestra producción necesita para crecer y ser más competitiva. Por eso también vinimos a París: a mostrar lo que tenemos, abrir mercados y lograr que esa mirada sobre la Argentina se traduzca en nuevas oportunidades para los entrerrianos".

Según se informó a través de un parte de prensa oficial, ante inversores y representantes del sector privado, el gobernador sostuvo que "el nuevo escenario económico argentino abre una oportunidad para las provincias productivas" y planteó que "Entre Ríos cuenta con condiciones especialmente favorables para aprovecharla". En ese marco, presentó las herramientas que impulsa la provincia para facilitar la llegada de capital privado y avanzar en nuevos proyectos productivos.

Frigerio señaló que durante años la Argentina exigió al sector privado competitividad, inversión y generación de empleo, mientras que desde el Estado se sostuvieron impuestos, regulaciones y deficiencias de infraestructura que limitaron esas posibilidades. En ese sentido, valoró las medidas orientadas a reducir retenciones, avanzar en la desregulación, mejorar la infraestructura y consolidar reglas de juego estables.

Para Entre Ríos, sostuvo, ese escenario puede tener un impacto particularmente significativo. Explicó que la provincia tiene margen para incrementar su productividad y que la reducción de retenciones puede beneficiar especialmente a sus sectores productivos. A esto sumó ventajas estructurales como el costo competitivo de la tierra, su ubicación estratégica en el corazón del Mercosur y el acceso a los ríos Paraná y Uruguay, además de su infraestructura portuaria y conexión con la Hidrovía.

"El futuro es claramente muy promisorio para toda la Argentina, para una provincia como la mía mucho más quizás", afirmó Frigerio.

En esa línea, el gobernador destacó que el objetivo es transformar esas ventajas en oportunidades concretas de inversión, producción y trabajo. La agenda desarrollada en París estuvo orientada precisamente a generar vínculos con empresarios e inversores y a mostrar las posibilidades que ofrece Entre Ríos en sectores como la agroindustria, la producción de alimentos, la energía, la logística, el turismo y la economía del conocimiento.

Frigerio puso además en valor el Régimen Entrerriano de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), que contempla la exención de impuestos provinciales y municipales durante 20 años para quienes decidan radicar nuevos proyectos en la provincia. "Esa es la forma en la cual nosotros creemos que el Estado tiene que apoyar la generación de riqueza y de trabajo en el único sector que lo puede hacer, que es el sector privado", afirmó.

El mandatario remarcó que la provincia viene trabajando en la generación de condiciones para que quienes quieran invertir encuentren previsibilidad, menores trabas y herramientas concretas para desarrollar sus proyectos. En ese sentido, el RINI constituye uno de los instrumentos centrales de la estrategia provincial para acompañar la ampliación de la capacidad productiva y la generación de empleo. Según datos difundidos por la provincia, el régimen contaba con 171 empresas adheridas, más de 400.000 millones de pesos en inversiones comprometidas y alrededor de 3.000 puestos de trabajo proyectados.

Frigerio también destacó las oportunidades que abre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para la producción entrerriana. Recordó que la provincia fue la primera en concretar una exportación a Alemania tras la firma del acuerdo, con un envío de miel, y señaló que la integración comercial con Europa representa una oportunidad para ampliar mercados, agregar valor a la producción y fortalecer el perfil exportador de la región.

Durante su visita, el gobernador mantuvo además encuentros con inversores y empresarios europeos. En esas reuniones, presentó las ventajas competitivas de Entre Ríos y planteó la necesidad de avanzar en infraestructura, logística y conectividad para acompañar el crecimiento de la producción. La agenda incluyó también el análisis de alternativas de financiamiento para proyectos estratégicos vinculados con el tratamiento de residuos y la transición energética, a partir de un encuentro con representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo.

Uno de los temas planteados por los inversores estuvo vinculado con la continuidad del rumbo económico y la estabilidad de las reglas de juego. En ese marco, Frigerio destacó la presencia conjunta de los gobernadores que participaron de la misión argentina y sostuvo que existe una demanda concreta de previsibilidad para avanzar en decisiones de inversión.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos