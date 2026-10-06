Salto Grande advierte que el río podría llegar a niveles de evacuación en Concordia

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande emitió un comunicado en el que informó que el río Uruguay podría llegar a niveles de evacuación a mediados de este mes.

Según informaron este lunes, “durante los próximos días se estima que se supere el Nivel de Alerta, siendo posible que la tendencia ascendente continúe”. Y precisaron que el río Uruguay se ubicará por encima de los 11 y 11,30 metros en Concordia y Salto, respectivamente.

“Tal como se ha venido anticipando desde hace unos meses, en el inicio de la primavera se empiezan a notar los efectos del fenómeno El Niño muy fuerte particularmente con lluvias abundantes registradas en las subcuencas Alta y Media, donde además están previstas nuevas precipitaciones muy abundantes en los próximos siete días”, indicaron.

Además, detallaron que en la zona más cercana al Complejo Hidroeléctrico la previsión es que ocurran precipitaciones moderadas del miércoles al viernes próximo sumando caudal de aporte al embalse.

“De concretarse las cantidades de lluvias pronosticadas a lo largo de toda la cuenca del río Uruguay, estaríamos ante una crecida extraordinaria, alcanzado y superando los Niveles de Alerta, pudiendo llegar a niveles de evacuación antes de mediados del corriente mes”, especificaron.

En tanto, explicaron que “para las ciudades ubicadas más al sur de la Represa, los incrementos de niveles se notarán más gradualmente, pero de forma sostenida hasta alcanzar (y eventualmente superar) sus respectivos Niveles de Alerta”.

El Entre Ríos consignó, basándose en la información de Salto Grande, que el fenómeno de El Niño presentará -para los próximos tres meses- una alta probabilidad de lluvias superiores a lo normal, y consecuentemente el río estará en condición sostenida de “aguas altas”.