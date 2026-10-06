Santa Fe adelantó su cronograma electoral: y separa la elección de gobernador de las autoridades nacionales

Imagen de archivo del domingo 13 de abril de 2025. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, votó en las Elecciones Provinciales en la localidad de Hughes -de donde es oriundo (Departamento General López)- en la Mesa N° 7628 de la Escuela Primaria N°504 “Domingo F. Sarmiento”.

La provincia de Santa Fe definió este martes su calendario electoral para 2027. Según precisaron medios santafesinos, el gobernador Maximiliano Pullaro definió que el cierre de listas será el 12 de febrero, las elecciones primarias se realizarán el 18 de abril y los comicios generales tendrán lugar el 13 de junio. De esta manera, los comicios provinciales se celebrarán por separado de las nacionales, previstas para el domingo 24 de octubre.

“El decreto todavía no está [firmado], pero no nos vamos a hacer los misteriosos con esto como no lo hicimos nunca”, aclaró el jefe provincial ante la consulta del portal de Rosario3.

Además de elegirse gobernador y vicegobernador, la ciudadanía también designará gobernador y vice, senadores departamentales, diputados provinciales, intendentes y concejales. En el caso de Rosario, se votará asimismo a los convencionales estatuyentes que redactarán la primera carta orgánica de la ciudad autónoma.

Tal como informó el diario El Litoral, las fechas de la próxima disputa electoral ya habían trascendido de manera informal algunos días antes. De hecho, el senador Felipe Michlig había adelantado que los comicios se celebrarían el 13 de junio. Mientras algunos dirigentes políticos avalaron esa posibilidad, otros expresaron reparos y cuestionamientos.

En declaraciones al medio santafesino, el senador justicialista Marcelo Lewandowski había remarcado que “son las fechas que se han dado en los últimos procesos electorales; generales en junio y primarias en abril”.

Diego Giuliano, del Frente Renovador, apuntó contra el Ejecutivo provincial y consideró que las fechas difundidas forman parte de “un calendario hecho en una oficina sin consultar a nadie”. En ese sentido, dijo que “genera una suerte de apuntamiento en el propio gobierno” y que “se apunan cuando solamente se miran al espejo”, resaltó el diario La Nación.

Acusó al oficialismo de “cambiar las reglas de juego con frecuencia” y opinó para cerrar: “Es indispensable que por lo menos tengamos un diálogo democrático para ponernos de acuerdo en reglas que deben ser esenciales para participar en las próximas elecciones provinciales”.

El calendario electoral de Santa Fe

-7 de febrero de 2027: cierre de inscripción de alianzas electorales.

-12 de febrero de 2027: fecha límite para la presentación de listas de candidatos.

-18 de abril de 2027: realización de las PASO provinciales.

-13 de junio de 2027: elecciones generales para elegir gobernador y los demás cargos provinciales en disputa.