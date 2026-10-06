UADER y el Mayorazgo firmaron un convenio para que estudiantes de Turismo conozcan la hotelería desde adentro

La Facultad de Ciencias de la Gestión (FCG) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y el Hotel Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo firmaron un acuerdo de cooperación para que estudiantes de Turismo sumen formación práctica en hotelería.

El acuerdo da marco al PECAT "Operadores básicos en hotelería: aproximación práctica a la gestión hotelera", destinado a alumnos de tercer año de la Licenciatura en Turismo.

En qué consiste el programa

La propuesta busca que los estudiantes conozcan desde adentro las dinámicas, los procedimientos y las áreas que forman parte de la gestión diaria de un hotel. La idea es que los contenidos de las aulas se complementen con una experiencia directa en un ámbito profesional.

La iniciativa surgió de la directora ejecutiva del hotel, Marcela Santamaria, quien impulsó la articulación con la FCG y con el licenciado Martín Aranguren, docente a cargo de la cátedra Operatorias Turísticas de la carrera.

Dos convenios y la firma

El acuerdo se formalizó en dos instancias: un Convenio Marco entre UADER y el hotel, y un convenio específico entre la Facultad de Ciencias de la Gestión y la empresa para llevar adelante el programa.

Del acto participaron el rector de UADER, Luciano Filipuzzi; el decano de la FCG, Román Scattini; el secretario de Integración y Cooperación de la universidad, Raúl Rousseaux; el secretario de Extensión de la facultad, Juan Pablo Martínez; Marcela Santamaria y Martín Aranguren, entre otros representantes de ambas instituciones.

"Un puente entre dos mundos"

Desde la universidad destacaron la importancia de generar espacios para que los estudiantes tomen contacto con experiencias concretas del ámbito profesional y de fortalecer la cooperación con empresas de la región.

Para el hotel, el programa se enmarca en su política de Responsabilidad Social Empresaria (RSE). "La propuesta representa una nueva acción del hotel en materia de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), con foco en la educación, la capacitación y la generación de oportunidades para jóvenes estudiantes de la carrera", señaló Santamaria.

La directora ejecutiva agregó que la iniciativa entiende a la responsabilidad empresarial "no solamente desde la actividad económica, sino también desde el compromiso con la comunidad y con el desarrollo de quienes serán los futuros profesionales del sector turístico". "La experiencia busca generar un puente entre dos mundos que se necesitan mutuamente: la formación académica y la realidad laboral", concluyó.