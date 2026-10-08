El gobernador participó del acto por los 10 años del Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos

El gobernador destacó que el Cemener es “una institución que nos llena de orgullo a todos los entrerrianos”.

El gobernador Rogelio Frigerio participó del acto por el décimo aniversario del Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (Cemener), donde destacó el desarrollo alcanzado por la institución y el trabajo articulado entre el Estado, la ciencia, las universidades y el sistema de salud.

Durante la ceremonia, Frigerio valoró la decisión de la provincia de apostar hace una década por la salud, la ciencia, la tecnología y la formación de profesionales, y destacó que el Cemener se consolidó como un centro de alta complejidad que puso el conocimiento y la tecnología al servicio de los pacientes.

Estuvieron presentes también el vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Gustavo Gennuso; el intendente de Oro Verde, César Clement; el presidente de OSER, Mariano Gallegos; la presidenta de la Fundación Cemener, Jesuana Aizcorbe; además de autoridades y personal médico de la institución.

El gobernador dijo que el Cemener es “una institución que nos llena de orgullo a todos los entrerrianos” y recordó que inició hace 10 años con la cesión de un terreno por parte del Estado, pero después “con la conjugación de un esfuerzo conjunto entre la academia, la Comisión de Energía Atómica, los profesionales de altísimo nivel que tenemos en la provincia, el Ministerio de Salud y nuestra obra social OSER”, publicó el portal del gobierno provincial.

“Hoy nos permiten ver con mucho optimismo los próximos 10 años porque se dieron algunas cuestiones que permiten avizorar un futuro muy promisorio. Es una institución que se ocupa de atender a los pacientes, de fomentar el cuidado y la prevención en la salud y, al formar parte del MiradorTec, también de la investigación y el desarrollo tecnológico”, precisó.

Detalló luego que en esta primera década se atendieron 240.000 pacientes y 300.000 intervenciones. “No solo de gente que tiene la posibilidad de tener una obra social, sino también mucha gente de escasos recursos que son atendidos en Cemener de la mejor manera posible”, señaló.

A modo de cierre, Frigerio remarcó que uno de los desafíos del gobierno es seguir trabajando en materia de innovaciones de ciencia y tecnología. “Sin duda es lo que vinimos a hacer, a modernizar la provincia. El MiradorTec es solamente un ejemplo de eso, la punta del iceberg, pero para que la tecnología, investigación y desarrollo tengan realmente una llegada a la gente, tiene que estar aplicado a mejorar la calidad de vida de la gente, como ocurre acá en Cemener cuando se atienden los pacientes y se los puede curar”, concluyó.

Seguir trabajando

Por su parte, la presidenta titular por la CNEA del Consejo de Administración del Cemener, Jesuana Aizcorbe, manifestó su satisfacción por los 10 años de trabajo e indicó que se tienen “muchos desafíos por delante para que Cemener siga creciendo, por lo cual es muy importante poder seguir trabajando para que cada entrerriano y entrerriana tenga acceso a la salud que merece”.

También se refirió a la posibilidad de “articular y poder profundizar lazos con el sistema de salud de la provincia para ser parte de las soluciones que se aportan a la situación de salud de todas las personas”, se indicó en el portal del gobierno entrerriano.

En tanto, el vicepresidente de la CNEA, Gustavo Gennuso, dijo que la CNEA “ha sido un actor fundamental en el Plan Nacional de Medicina Nuclear. Hay varias instituciones de este tipo en todo el país. Cemener está entre las primeras y la verdad que estamos orgullosos de formar parte y de poder colaborar con la visión de seguir creciendo en ciencia, tecnología, atención y docencia, que son las patas que tienen estas instituciones”, remarcó.

Por último, la gerente general de Cemener, Marianela Pacheco, señaló que “se busca llevar todos los servicios de alta calidad tecnológica a los entrerriano con el personal altamente capacitado y formado para utilizar esta tecnología y transformarla en un servicio de alta calidad técnica y humana”, sostuvo finalmente.