Unión Bat entró formalmente en convocatoria de acreedores y los despedidos siguen sin cobrar la indemnización

La fabricante de baterías UnionBat quedó formalmente bajo concurso preventivo de acreedores, una instancia que abre ahora una nueva etapa para los trabajadores despedidos tras el cierre de la planta de Gualeguaychú. La empresa declaró ante la Justicia que adeuda alrededor de $5.000 millones en indemnizaciones y reconoció que no cuenta con fondos suficientes para afrontar esas obligaciones.

El concurso se suma así a un conflicto laboral que lleva varios meses sin resolución. Los 101 trabajadores desvinculados de la planta entrerriana todavía esperan cobrar las indemnizaciones correspondientes a sus despidos, mientras la empresa concentra su producción en General San Martín, Buenos Aires, publicó Página Gremial.

La situación ya había sido denunciada por representantes gremiales. A fines de septiembre, desde el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos se había advertido que los despedidos continuaban sin percibir sus indemnizaciones y que el concurso determinaría de qué manera la empresa afrontará esas deudas.

Previamente, en agosto, la CGT Regional Gualeguaychú había exigido el pago de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos y cuestionado el accionar de la Secretaría de Trabajo frente a la situación. La central obrera había dado un plazo a la empresa para avanzar con los pagos.

Deuda laboral de $5.000 millones

En su presentación judicial, UnionBat reconoció que las obligaciones derivadas de los despidos rondan los $5.000 millones y que no puede afrontarlas íntegramente con recursos propios ni mediante financiamiento bancario.

La deuda laboral forma parte de un pasivo mucho mayor. La empresa declaró obligaciones por $40.962 millones, además de compromisos por u$s3,92 millones y €21.427. Entre sus acreedores aparecen entidades financieras, proveedores, el Estado y los trabajadores.

El mayor componente del pasivo corresponde al sistema financiero, con acreencias por $25.578 millones y u$s1,8 millones, mientras que las obligaciones laborales alcanzan los $6.271 millones según la información presentada en el expediente concursal.

La crisis que desembocó en el concurso

El balance cerrado en febrero de 2026 muestra el deterioro que atravesó la compañía antes de llegar a esta instancia. UnionBat registró una pérdida neta de $21.929 millones durante el ejercicio, frente a una ganancia cercana a $968 millones el año anterior.

La empresa atribuyó la situación a la caída de las ventas, el incremento de los costos y la competencia de productos importados, principalmente de Brasil. También señaló el peso de los costos industriales, laborales y financieros.

El patrimonio de la compañía se redujo cerca de un 90% en un año.