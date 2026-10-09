Entrenados: un programa provincial busca acercar a los jóvenes al mundo laboral y fortalecer a las empresas

Imagen ilustrativa. Entre Ríos impulsará un programa para favorecer la experiencia laboral de los jóvenes y fortalecer a las empresas.

El acceso al primer empleo suele plantear una dificultad recurrente para muchos jóvenes: contar con los conocimientos necesarios, pero carecer de experiencia laboral para responder a las demandas de las empresas. Frente a esa realidad, el Ministerio de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos impulsa “Entrenados”, un programa provincial de entrenamiento laboral que busca generar oportunidades de aprendizaje práctico y favorecer la futura inserción en el mercado de trabajo.

La iniciativa contempla la participación de personas mayores de 18 años, residentes en Entre Ríos y sin empleo registrado. A través de entrenamientos en empresas privadas y cooperativas, los participantes podrán incorporar conocimientos específicos, desarrollar competencias y sumar experiencia a sus currículums, en un ámbito concreto de actividad.

El programa establece períodos de entrenamiento de entre uno y seis meses, con una carga de hasta 20 horas semanales. Durante ese tiempo, cada participante recibe una beca mensual financiada por el Estado provincial y cuenta con cobertura de seguro. Al finalizar, obtiene una certificación oficial que acredita su participación en la experiencia formativa.

La propuesta apunta a vincular las necesidades del sector productivo con las posibilidades de formación de quienes buscan incorporarse al mundo laboral. Para las empresas, representa una oportunidad de acompañar la preparación de nuevos perfiles; para los participantes, una instancia para conocer las dinámicas de trabajo, aprender tareas específicas y fortalecer sus capacidades.

Dos líneas para formar y promover la contratación

“Entrenados” contempla dos líneas de intervención. La primera, denominada “Entrenados (Formación)”, permite que las empresas y cooperativas incorporen participantes a procesos de entrenamiento con becas cubiertas por el Gobierno provincial. Cada organización debe presentar una propuesta formativa que describa las actividades previstas y los aprendizajes que se espera desarrollar.

La segunda línea, “Entrenados-Match (Contratación)”, está orientada a promover el empleo registrado. En este caso, las empresas que contraten formalmente a una persona que integra el registro de participantes podrán acceder a un Aporte No Reintegrable (ANR-IL) del Estado provincial, destinado a cofinanciar parte de su salario inicial.

De esta manera, el programa diferencia la etapa de formación práctica de la posterior contratación laboral, aunque ambas líneas forman parte de una misma estrategia: ampliar las oportunidades de acceso al empleo formal y acompañar las necesidades de personal de las empresas entrerrianas.

Qué necesitan las empresas para participar

La convocatoria está dirigida a empleadores radicados en Entre Ríos que cumplan con la normativa laboral vigente y no pertenezcan al sector público. Para incorporarse, deben contar con un espacio adecuado para desarrollar el entrenamiento, designar a una persona responsable de orientar al participante y garantizar el cumplimiento de las condiciones de higiene y seguridad.

También es necesario presentar un proyecto que explique con claridad en qué se entrenará a la persona, qué tareas realizará y cuáles serán los conocimientos y habilidades que podrá adquirir durante el proceso.

La propuesta debe precisar, además, qué conocimientos previos se valorarán, qué experiencia anterior podría resultar útil para las actividades asignadas y qué aprendizajes se espera que alcance el participante. No se trata solamente de describir un puesto o enumerar tareas, sino de establecer un recorrido formativo concreto, con objetivos identificables.

El acompañamiento de un tutor o responsable constituye un componente central de la iniciativa. Su función es orientar el aprendizaje y facilitar que las actividades previstas se desarrollen de acuerdo con los objetivos establecidos.

Inscripción y condiciones del entrenamiento

Las empresas interesadas deben realizar la inscripción mediante el formulario disponible en la plataforma Mi Entre Ríos, en la sección correspondiente a la inscripción al Programa Provincial de Entrenamiento Laboral (PPEL).

El trámite requiere completar los datos de la empresa y de su representante legal, informar sobre la situación laboral de la organización y presentar los detalles del proyecto de entrenamiento.

Según las condiciones informadas por el programa, las prácticas pueden desarrollarse de lunes a viernes, entre las 6 y las 21, y los sábados, entre las 6 y las 14, sin superar las 20 horas semanales.

Una de las particularidades de esta modalidad es que el entrenamiento no exige dar de alta al participante como trabajador de la empresa ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Tampoco genera, por sí mismo, una relación laboral entre la organización y la persona entrenada. El programa contempla la cobertura de seguro, mientras que la empresa debe garantizar las condiciones adecuadas para llevar adelante las actividades.

Estas características corresponden a la modalidad de entrenamiento y no deben confundirse con la contratación formal, que constituye una instancia diferente y cuenta con una línea específica dentro de “Entrenados”.

La experiencia como punto de partida

La puesta en marcha de “Entrenados” se presenta como una experiencia piloto de articulación entre el Estado provincial y el sector privado para abordar una de las dificultades de la inserción laboral: la distancia entre la formación y las exigencias concretas de un puesto de trabajo.

Las empresas interesadas en obtener más información pueden comunicarse con la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos a través del correo electrónico sectrabajo@entrerios.gov.ar

Su alcance dependerá de la participación de las empresas, de la calidad de las propuestas formativas y de las oportunidades que se generen para que los participantes puedan aprovechar lo aprendido. La continuidad entre el entrenamiento y el empleo registrado será, en ese sentido, uno de los aspectos relevantes para evaluar los resultados de la iniciativa.

En el encuentro entre el Estado, las empresas y los jóvenes puede abrirse un camino de oportunidades compartidas. Cuando el sector público acompaña, el privado se compromete y las nuevas generaciones encuentran espacios para aprender y crecer, la cultura del trabajo recupera su sentido más profundo: la posibilidad de construir un proyecto de vida con dignidad y esperanza.