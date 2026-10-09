Frigerio encabezó una reunión de gabinete con eje en el seguimiento de la gestión

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves una nueva reunión de gabinete en Casa de Gobierno, donde se trabajó sobre las acciones de gobierno en educación, salud, obra pública y los resultados de las nuevas herramientas de financiamiento de Sidecreer.

Durante el encuentro del que participaron ministros y secretarios se abordaron, entre otros temas, la conectividad de las escuelas, el avance de las obras educativas, cuestiones vinculadas a salud, obras públicas como así también el estado de diferentes proyectos de ley.

Al finalizar la reunión, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, explicó que durante el encuentro se realizó un repaso de los principales ejes de trabajo de cada ministerio y organismo. En ese marco, destacó el avance de las políticas destinadas a ampliar la conectividad de los establecimientos educativos de la provincia y anticipó que "estamos próximos a llamar a licitación para tener el ciento por ciento de las escuelas urbanas y rurales conectadas, que es el gran desafío que nos hemos planteado como gobierno".

Asimismo, Cuenca señaló que durante la reunión se realizó el seguimiento de las obras educativas y de la planificación general del sistema. Al respecto, remarcó que "en el siglo en el que estamos es muy necesaria la conectividad para todo tipo de situaciones, para la tecnología, en el uso de las herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes, como así también para el seguimiento de los controles, la carga de datos y el uso del sistema SAGE".

Por último, el titular del CGE subrayó la importancia de garantizar el acceso a internet en todos los establecimientos, especialmente en las escuelas rurales. "Trabajamos para que todas las escuelas estén conectadas urbanas y rurales", sostuvo.

Por otra parte, durante la reunión de gabinete, el presidente del Sistema de Crédito de Entre Ríos SA (Sidecreer), Mariano Reyno Buch, presentó los resultados de las líneas de financiamiento de Sidecreer implementadas hace dos semanas. El plan de refinanciamiento ya alcanzó a 1.378 personas y superó el cupo inicialmente previsto, mientras que 880 personas solicitaron adelantos de haberes.

Asimismo, se informó que durante septiembre se solicitaron 347 nuevas tarjetas. Los resultados reflejan el alcance de las herramientas de financiamiento de Sidecreer destinadas a las familias entrerrianas, tanto para atender necesidades de corto plazo como para ordenar y refinanciar compromisos.