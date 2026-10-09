Michel pide a la Bolsa de Cereales de Entre Ríos que marque su posición respecto de la ley de biodiesel

El diputado nacional Guillermo Michel (PJ-Entre Ríos) solicitó este viernes una audiencia con las autoridades de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos a fin de conocer la posición de la institución y de los productores entrerrianos en relación al proyecto de ley del nuevo marco regulatorio de biocombustibles que cuenta con media sanción del Senado de la Nación.

Según se informó a través de un comunicado de prensa, mediante nota dirigida al presidente y vicepresidente de la entidad, Diego Camuñas y Héctor Bolzán, Michel planteó la importancia de la iniciativa en tanto “constituye una oportunidad concreta para fortalecer la industrialización de la producción agropecuaria argentina".

"El incremento previsto de los cortes obligatorios de biodiesel en gasoil al 10% y de bioetanol en naftas al 15% ampliaría la demanda interna de aceite de soja, maíz y caña de azúcar, incentivando inversiones, empleo de calidad, desarrollo regional y mayor agregado de valor en origen. Estos beneficios resultan particularmente relevantes para Entre Ríos y su entramado agroindustrial”, expresó el legislador.

Asimismo, Michel señaló que el proyecto “procura, además, conciliar la apertura competitiva con la protección de las empresas elaboradoras no integradas donde Entre Ríos tiene dos plantas. Establece un período de transición y volúmenes reservados para este segmento, evitando una apertura abrupta, pero sin perpetuar un régimen cerrado en beneficio exclusivo de los operadores actualmente habilitados y en detrimento de la cadena agroindustrial y del consumidor de naftas y gasoil. De este modo, permitiría el ingreso de nuevas empresas que reúnan las condiciones legales y técnicas, promoviendo inversiones y oportunidades productivas adicionales, así como el desarrollo de nuevos cultivos oleaginosos como colza, camelina y carinata que las condiciones en Entre Ríos serían propicias”.

Finalmente, el diputado expresó: “Independientemente de la posición final que adoptemos en el marco de la discusión parlamentaria de esta ley, solicitamos una reunión a efectos de evaluar vuestra posición en este tema”.