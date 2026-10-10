En el Día Internacional de la salud mental, el PJ Entre Ríos exige más presupuesto y una ley de protección

En el Día Internacional de la Salud Mental, el PJ cuestionó la declaración de urgencia dictada en la provincia porque no suma presupuesto y es “una respuesta burocrática a un problema humano de enorme gravedad”.

“En el Día Internacional de la Salud Mental, exigimos que esta emergencia sea tratada con la seriedad y la urgencia que los datos imponen”, reclamaron desde el peronismo provincial y remarcaron que, “Entre Ríos tiene la tasa de suicidios más alta del país y es la principal causa de muerte de nuestros jóvenes”.

Entienden que, “detrás de esos números que duelen hay una persona, una familia y una comunidad que no encontró respuestas ni contención a tiempo”.

“Frente a una crisis de esta magnitud, y el reclamo sostenido de organizaciones, trabajadores de la salud, legisladores de la oposición y ciudadanía en general, el Poder Ejecutivo provincial dictó el Decreto 2130, declarando la urgencia sanitaria en materia de salud mental”, recordaron a través de un comunicado de prensa, donde también afirmaron que, “Se trata de una mera declaración de intenciones, un reconocimiento administrativo que no amplía en un solo peso las partidas presupuestarias destinadas al área. Lamentablemente, termina siendo una respuesta burocrática a un problema humano de enorme gravedad”.

Todos los 10 de octubre se destina al Día Mundial de la Salud Mental, instaurado en 1982 por la Federación Mundial para la Salud Mental, con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aprovechando esta fecha, el comunicado del PJ advierte que “el ajuste y el achicamiento del Estado tienen consecuencias sobre la población” y acotaron: “Antes de llegar al límite de la tragedia, miles de entrerrianos y entrerrianas se enfrentan a un sistema de salud que no llega, que demora, que no alcanza; una red comunitaria desfinanciada y debilitada por el ajuste; con condiciones de vida marcadas por la precarización laboral, la soledad y la falta de horizontes económicos”, se indicó en el comunicado.

En otro tramo del comunicado, defendieron que, “el bloque de Senadores Más por Entre Ríos ha respaldado el proyecto de ley “Red de Cuidados de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial”, impulsado por la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos, que contempla un abordaje integral, comunitario y con perspectiva de derechos”.

“Es necesario avanzar con ese proyecto y declarar la Emergencia en Salud Mental, con medidas concretas y financiamiento real, ampliar la red de cobertura sumando profesionales y poniendo el foco en las zonas más críticas y reforzar la red comunitaria de dispositivos de proximidad en escuelas, clubes y centros barriales”, reclamaron.

También apuntaron a la situación de los trabajadores de salud: “No podemos exigir políticas de prevención de calidad si no garantizamos salarios dignos y condiciones laborales justas para el personal de salud. El desgaste profesional, la precarización y la falta de reconocimiento salarial debilitan la primera línea de contención de nuestra comunidad. A eso se suma la reforma previsional que introdujo modificaciones que afectan los regímenes especiales del personal especializado de salud mental, desconociendo las exigencias y el desgaste que representa la atención directa de personas en situaciones críticas”, se indicó en el comunicado.

Por último, desde el PJ expresaron que “el Estado provincial no puede seguir mirando para otro lado, entre todos y con la intervención fuerte del Estado, esta situación se puede revertir. Decir que no hay presupuesto para salud mental es una decisión política, no una limitación técnica. El presupuesto es la expresión de las prioridades de un gobierno”.