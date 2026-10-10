Falleció el histórico dirigente radical y ex legislador provincial Eduardo Solari

Eduardo Solari será velado este sábado en Sasfer (Urquiza 431-Paraná) de 17 a 21 y el sepelio tendrá lugar mañana domingo en Solar del Río a las 10.

Este sábado falleció Eduardo Solari, una figura emblemática de la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos y de la política paranaense. Con una extensa trayectoria en la función pública y partidaria, Solari deja una huella insoslayable en el radicalismo provincial.

Sus restos serán velados este sábado en Sasfer (Urquiza 431-Paraná) de 17 a 21 y el sepelio tendrá lugar mañana domingo en Solar del Río a las 10.

Su militancia activa comenzó a forjarse en los años '70, abrazando los ideales de la Junta Coordinadora Nacional. Con el histórico retorno de la democracia en la década del '80, se sumó a Renovación y Cambio, el espacio liderado por Raúl Alfonsín, convirtiéndose desde entonces en un incansable defensor de las instituciones, la República y los valores democráticos, destacó la agencia periodística Apf.

A lo largo de su carrera política, se desempeñó en dos oportunidades como diputado provincial de Entre Ríos, banca desde la cual impulsó múltiples iniciativas legislativas. Asimismo, ocupó el cargo de concejal en Paraná y contó con una destacada labor en la administración local: fue funcionario del área de Acción Social durante la primera gestión de Sergio Varisco al frente de la intendencia (1999-2003) y, posteriormente, durante el segundo mandato de Varisco, estuvo al frente de las secretarías de Gestión Comunitaria y de Derechos Humanos de la Municipalidad.

Más allá de sus responsabilidades institucionales, ejerció diversos roles de conducción dentro de la orgánica de la UCR, consolidándose como un referente de consulta permanente para dirigentes y militantes del espacio, resaltó la agencia periodística Apf.

Su partida deja un profundo vacío en el radicalismo entrerriano y en el escenario político regional. Eduardo Solari será recordado por correligionarios, rivales políticos y vecinos por igual como un dirigente de convicciones firmes, vocación de diálogo y un compromiso inquebrantable con los valores republicanos que abrazó desde su juventud.

Pesar en la UCR de Entre Ríos

Por su parte, a través de un comunicado de prensa, la Unión Cívica Radical de Entre Ríos lamentó profundamente “el fallecimiento de Eduardo Solari, un dirigente de extensa trayectoria política e institucional, cuya vida estuvo estrechamente vinculada a la militancia partidaria, la defensa de la democracia y el servicio público”.

“Desde sus primeros pasos en la política, durante la década de 1970, Solari abrazó los ideales de la Junta Coordinadora Nacional y, posteriormente, acompañó el proceso de Renovación y Cambio encabezado por Raúl Alfonsín, participando activamente de una generación de radicales que contribuyó a la recuperación y consolidación de la democracia argentina”, indicaron.

“A lo largo de su trayectoria ocupó importantes responsabilidades institucionales. Fue diputado provincial en dos oportunidades, concejal de la ciudad de Paraná y funcionario municipal en distintas gestiones, desempeñándose en áreas vinculadas a la acción social, la gestión comunitaria y los derechos humanos. También asumió diversas responsabilidades de conducción partidaria, manteniendo hasta sus últimos días su pertenencia y compromiso con la Unión Cívica Radical”, se compartió.

Su trayectoria constituye parte de la historia del radicalismo entrerriano, marcada por la militancia, la participación política y la defensa de las instituciones democráticas.

“Desde el Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos despedimos con respeto y profundo pesar a Eduardo Solari, reconocemos su aporte a la vida partidaria e institucional y acompañamos a su familia, amigos y correligionarios en este momento de dolor. Su recuerdo permanecerá ligado a la historia de nuestro partido y a las generaciones de radicales que hicieron de la política una vocación de servicio”, reza el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos.