Córdoba creó un Consejo de Expertos para mitigar los impactos de El Niño en la Región Centro

En el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba se monitorea la evolución del fenómeno El Niño, información que será compartida en la Región Centro.

El Gobierno de Córdoba creó el Consejo de Expertos para el Seguimiento del Fenómeno El Niño y la Evaluación de sus Impactos, un ámbito interdisciplinario destinado a evaluar los escenarios climáticos y sus posibles consecuencias en la provincia y en la Región Centro, que integra junto a Santa Fe y Entre Ríos.

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos mediante la Resolución Nº 292, firmada el 2 de octubre y publicada el jueves 8 de octubre de 2026 en el Boletín Oficial de Córdoba, a la que accedió ANÁLISIS. La iniciativa se enmarca en el convenio de cooperación suscripto por las tres provincias para prevenir y atender eventos meteorológicos extremos asociados al fenómeno.

El nuevo organismo tendrá como objetivo reunir y sistematizar información científica para contribuir a la planificación de medidas de prevención, preparación, mitigación y respuesta. Para ello, integrará conocimientos de meteorología, climatología e hidrología superficial y subterránea, con la posibilidad de incorporar otras disciplinas según las necesidades que plantee la evolución de los escenarios.

Un seguimiento basado en datos y proyecciones

Entre las funciones establecidas por la resolución figuran el análisis periódico de la evolución de El Niño, la evaluación de tendencias climáticas y meteorológicas y el estudio de sus posibles impactos en las distintas cuencas y territorios.

El trabajo contemplará variables como las precipitaciones, la humedad de los suelos, los niveles de las napas, el estado de lagunas y embalses, y los caudales de los cursos de agua. También se buscará contrastar los pronósticos con las observaciones disponibles, identificar vacíos de información y mejorar las herramientas de seguimiento.

El Consejo deberá elaborar informes de situación, evaluaciones de tendencias y recomendaciones técnicas. La normativa establece, además, que esos documentos deberán distinguir con claridad entre datos observados, resultados de modelos, pronósticos e hipótesis, de modo de explicitar los alcances y las incertidumbres de cada escenario.

La creación del ámbito asesor responde a una serie de reuniones técnicas realizadas el 22 de julio, el 20 de agosto y el 24 de septiembre, en las que especialistas analizaron las perspectivas climáticas, los antecedentes de episodios anteriores de El Niño y las condiciones hidrológicas de los territorios.

En esos encuentros se advirtió sobre la importancia de considerar la capacidad de los suelos, las napas y las lagunas para absorber nuevos aportes de agua, así como los posibles efectos acumulativos de lluvias reiteradas. También se planteó la necesidad de complementar las obras hídricas con medidas preventivas en el ámbito agronómico y de mantener la atención sobre los eventos meteorológicos extremos de alcance local.

Según los fundamentos de la resolución, las proyecciones examinadas durante agosto señalaban la posibilidad de mayores precipitaciones hacia el final de la temporada 2026-2027. La disposición, sin embargo, subraya la necesidad de diferenciar las tendencias climáticas de la certeza de que determinados fenómenos ocurran en lugares y fechas específicos.

Cooperación entre las tres provincias

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es fortalecer la articulación entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que acordaron mecanismos permanentes de intercambio de información, coordinación de recursos y asistencia recíproca a través del Convenio de Reciprocidad, Cooperación y Colaboración de la Región Centro.

En ese marco, la resolución prevé la conformación progresiva de una base de información unificada que reúna antecedentes, observaciones, pronósticos y evaluaciones técnicas, procurando integrar los sistemas y repositorios existentes.

Ese soporte común deberá facilitar el trabajo coordinado entre organismos provinciales, municipios, comunas y las dependencias correspondientes de las otras dos jurisdicciones. La finalidad es que las evaluaciones científicas puedan aportar elementos concretos para planificar intervenciones y mejorar la preparación ante posibles contingencias.

El Consejo estará integrado por especialistas en las disciplinas mencionadas y podrá convocar a profesionales de universidades, instituciones científicas y tecnológicas, organismos públicos y otras entidades con antecedentes pertinentes. Sus integrantes desempeñarán sus funciones ad honorem, sin percibir remuneración ni establecer una relación de empleo público por esa participación.

Informes sin carácter vinculante

La resolución establece un límite preciso para las atribuciones del nuevo órgano: sus informes, evaluaciones y recomendaciones tendrán carácter técnico, asesor y no vinculante. Por lo tanto, no reemplazarán las decisiones ni las responsabilidades ejecutivas de las autoridades competentes.

La normativa también aclara que la creación del Consejo no implica la declaración de una emergencia ni modifica las atribuciones de los organismos nacionales, provinciales o de otras jurisdicciones. Del mismo modo, diferencia los escenarios de riesgo de las alertas oficiales, cuya emisión y difusión continuarán sujetas a las competencias y los protocolos correspondientes.

Con esta medida, Córdoba formaliza un espacio de evaluación interdisciplinaria que busca transformar la información disponible sobre El Niño en una herramienta para la planificación y la coordinación regional. El desafío será sostener el seguimiento, actualizar las proyecciones y traducir las recomendaciones técnicas en insumos útiles para las decisiones públicas ante eventuales episodios meteorológicos extremos.

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba del 8 de octubre de 2026