Felipe Berruhet cuestionó los impuestos en Entre Ríos y advirtió que no deben existir aduanas provinciales

Imagen de archivo de Felipe Berruhet, productor cooperativista y coordinador de Entre Ríos 2050, quien cuestionó severamente el sistema impositivo en la provincia.

El productor cooperativista y coordinador de Entre Ríos 2050, Felipe Berruhet, afirmó a que el campo “sufrió un aumento del impuesto inmobiliario rural del 350 por ciento en tres años en Entre Ríos” y advirtió que “es poco el esfuerzo que está haciendo el gobierno provincial para restringir gastos”. También, alertó sobre las retenciones de Ingresos Brutos que aplica Santa Fe a productores de otras jurisdicciones y afirmó: “No debemos permitir que existan aduanas provinciales”.

En Entre Ríos “el sector agropecuario sufrió un aumento del Impuesto Inmobiliario Rural del 350 por ciento en tres años y la inflación de ese período fue del 310 por ciento, por lo que las autoridades económicas de la provincia deberían tratar de que en 2027 no se produzcan aumentos”, afirmó Berruhet.

Además, contó que “el año pasado había productores que no pagaba Ingresos Brutos por una actividad agropecuaria y este año lo pagan porque se movieron las escalas. O sea, hay ajustes que deberían hacerse, que no representan tanto, pero sí representan buenas señales”, publicó el portal de Aim Digital.

Asimismo, contó que “un productor compra una cosechadora y esa cosechadora paga impuesto de Sellos. Una cosechadora que cuesta mucha plata, obviamente el impuesto de Sellos es una suma abultada. Es una maquinaria productiva y no es algo de lujo. A su vez, esa maquinaria, como tiene que ser, tiene que inscribirse en un registro automotor, tiene impuesto de Sellos. Y lo más llamativo es que, como esa máquina se encuentra en la zona rural, uno tiene que acudir a la Policía para poder trasladarlo hasta donde se encuentra la máquina y, para sorpresa de muchos, el hecho de tener que trasladar a un policía para que vaya y tome los números de registro de motor y de maquinaria también hay que pagar impuesto de Sellos”.

“Así que ahí hay mucho para trabajar desde el punto de vista del gobierno provincial. Sé la situación de los Estados provinciales y la coparticipación, pero creo que si no empezamos a mirar los gastos va a ser muy difícil poder restringir los ingresos”, afirmó y planteó: “Lo que sí veo poco es que se vean los esfuerzos que está haciendo el gobierno provincial para restringir gastos. Eso no lo estaría viendo en forma masiva, capaz que estoy equivocado, pero me gustaría que fuera un poco más intenso. Ya llevamos tres años y pico de gobierno provincial y eso debería poder manifestarse”.

“No debemos permitir que existan aduanas provinciales”

Por otro lado, Berruhet se refirió a los costos que enfrentan los productores entrerrianos al comercializar su producción en Santa Fe: “Casi toda la provincia de Entre Ríos, sacando los cereales que se consumen en forma doméstica dentro de la provincia, va a parar al puerto del Gran Rosario, o sea que ahí tiene 40, 50 kilómetros de costa en el Gran Rosario donde nosotros vendemos la mercadería y los granos que se producen. El problema es que en esa zona aparecieron tasas municipales que cobran el ingreso de camiones y eso contribuyó a agrandar los costos nuestros”.

En ese marco, advirtió: “La última gran novedad es que el gobernador Maximiliano Pullaro estableció un Régimen de Retención de Ingresos Brutos para no contribuyentes de la provincia de Santa Fe. O sea, si vos no sos contribuyente de Santa Fe, hay una retención en Ingresos Brutos importantísima, lo cual te obliga a inscribirte y una vez que estás inscripto ahí ya sos contribuyente de convenio multilateral, lo cual implica mayores costos al productor agropecuario en contador, logística y pagos de impuestos porque hay que hacer declaraciones juradas, etcétera”, señaló al portal de Aim Digital.

Ante ese escenario, el productor consideró que “hay mucho para ajustar en Ingresos Brutos y no debemos permitir que existan aduanas provinciales. Creo que las tasas municipales tienen que volver a transitar la coherencia que tenían en un principio, que era la contraprestación por un servicio”.

Caminos rurales: “Hay un esfuerzo importante del gobierno provincial para tratar de que los privados nos hagamos cargo”

En relación con la infraestructura vial, Berruhet manifestó: “Después tenemos el tema eterno de los caminos rurales. Podríamos ahí establecer que estábamos en el subsuelo número cinco y ahora estaremos llegando a la superficie”.

“Los caminos rurales quedaron totalmente abandonados. Ahora sí se está haciendo mantenimiento, se están reparando, apareció una ley de consorcios que no me parece que sea la panacea. Creo que no hay una solución para todos los departamentos de la provincia de Entre Ríos”, sostuvo.

“El tema de la conectividad vial en la provincia de Entre Ríos es un tema eterno. La cantidad de puentes derrumbados, la cantidad de puentes que tienen 200, 300 años, el escaso nivel de inversión pública que hay en eso”, enumeró.

Al respecto, consideró: “Yo creo que hay un esfuerzo importante del gobierno provincial para tratar de que los privados nos hagamos cargo de los caminos rurales. Creo que hay una equivocación en el planteo, pero bueno, sería cuestión de que las gremiales del campo se pongan a charlar con las autoridades correspondientes a nivel provincial”, expresó al portal de Aim Digital.

“Creo que ahí hay que agudizar la inteligencia, buscar figuras nuevas. Podría pasarse a un esquema parecido al que tiene el Chaco, a un esquema parecido al que tiene Córdoba. Pero bueno, es una discusión larga y que seguramente va a trascender el gobierno provincial que está finalizando el año que viene”, expresó.

También reconoció que “mantenimiento se está haciendo, se están haciendo algunas reparaciones de ripio” y mencionó “la toma de un crédito internacional que dice que va a ir en su gran mayoría a la conectividad vial”.

“De cada 100 pesos, 67 se los lleva el Estado”

Sobre la política tributaria nacional, Berruhet sostuvo: “Con respecto a la parte impositiva a nivel nacional, podemos decir que no hay grandes novedades ni a favor ni en contra. No tenemos nuevos impuestos que gravan al sector, no tenemos bajas sensibles en retenciones”.

“Sí tenemos la certeza de que ese es un camino y que ese es un camino que la política lo va a tener que transitar, le guste o no le guste. La baja de las retenciones hasta llegar a cero”, afirmó y agregó: “Creo que la política entendió que tener un sector agropecuario ahogado financieramente no sirve, no tracciona, no produce desarrollo”, agregó.

En cuanto al tipo de cambio, señaló: “Cada vez que había procesos de estabilidad, el tipo de cambio quedaba retrasado. O, y aquí viene la otra forma de verlo, nuestros costos en dólares son excesivamente caros. Yo me suscribo a eso, a esa teoría”.

“Creo que a nosotros nos ha quedado un sistema impositivo que se podía soportar porque licuaba por inflación la carga extraordinaria que tiene el sector”, manifestó.

En ese sentido, afirmó: “No nos olvidemos que en Entre Ríos específicamente la carga del Estado es del 67 al 68 por ciento de la rentabilidad del sector. O sea, de cada 100 pesos, 67 se los lleva el Estado, lo cual significa que tenemos una carga impositiva fenomenal”.

“Antes, con vía de devaluación, suplíamos este costo excesivo, se producía atraso en el pago de impuestos, venía una devaluación, ahí nos poníamos al día y empezábamos otra vez el proceso. Ante un proceso de estabilidad y ante la permanencia del sistema impositivo, éste se ha vuelto excesivamente oneroso”, explicó.

Berruhet advirtió además que “el Estado nacional está produciendo notificaciones y embargos al sector agropecuario en forma masiva”.

“No digo que no está bien o mal, pero tengamos cuidado, muchachos, porque una vez que entramos en esa, se complica para el sector agropecuario estar en la formalidad”, expresó.

“Entonces ahí empiezan a estudiarse sistemas para pasar a la informalidad, de manera tal de no sufrir los embates del Estado nacional con los embargos. Ese es un tema que habría que tenerlo en cuenta”, añadió.

Ley de Tierras: “El grueso del territorio debería estar en manos argentinas”

Sobre la discusión de la Ley de Tierras, Berruhet sostuvo: “La ley de Tierras es aquella que el oficialismo trata de sacar el límite del 15 por ciento para que puedan comprar los extranjeros. No tengo una opinión formada desde el punto de vista del sector, pero en lo personal sí, yo creo que debería estar estipulado un límite”.

“Los extranjeros, cuando quieren venir y comprar tierra, le ponen muy buen valor a la tierra. Entonces, si vos sacás a los extranjeros de la puja en el mercado de tierras, el mercado de compra-venta de campos sufre sensiblemente disminuciones de valor”, explicó.

“No sé si eso justifica modificar la ley, pero yo lo que creo es que, la verdad, el grueso del territorio debería estar en manos argentinas”, afirmó.

Asimismo, propuso: “Yo le prohibiría que compre durante su mandato y en los próximos diez años tierra” a quienes ocupen cargos públicos, al considerar que “el hecho de estar en la función pública, el hecho de tener algún tipo de poder político o poder público” puede otorgar ventajas para acceder a la compra de campos. También planteó la posibilidad de facilitar créditos blandos en situaciones de sucesión familiar, consignó el portal de Aim Digital.

“Cuando se muere el propietario y quedan dos o tres hijos, de los cuales uno solo trabaja la tierra, exista la posibilidad de que una entidad financiera o del Estado o particular le dé acceso a créditos blandos para que compre las otras partes, si están dispuestos a vender los otros. De manera de poder seguir teniendo un agente productor en un predio”, explicó.

Ley de Semillas: “Vamos a sufrir atraso tecnológico mientras no tengamos una ley clara”

En relación con la propiedad intelectual de los desarrollos sobre semillas, Berruhet explicó: “Una cosa son los eventos que se investigan y que se aplican a la semilla y otra cosa es la propiedad de la semilla. La semilla no tiene propiedad, lo que sí tiene propiedad son los eventos que se le aplican a la semilla”.

“Nosotros tenemos que entender que la agricultura que viene es una agricultura de maximización de rindes con la poca disponibilidad de tierra que se afecta a la misma, sobre todo con el aumento de la población mundial”, expresó.

“Vamos a sufrir atraso tecnológico mientras no tengamos una ley de patentes de semillas clara. Yo no digo que tiene que ser así, así, así. No, pero tiene que ser clara, tiene que estar estipulado cuáles son los conceptos”, manifestó.