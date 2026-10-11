Quinta Marcha Federal Universitaria: “No vamos a bajar los brazos”, afirmó la decana Aixa Boeykens

La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Aixa Boeykens, convocó a participar de la quinta Marcha Federal Universitaria y reclamó al Poder Ejecutivo Nacional que cumpla la ley de financiamiento universitario. En una entrevista con el programa El Séptimo Día, de Radio Plaza, advirtió sobre el deterioro de los salarios, las becas, la investigación y el funcionamiento cotidiano de las universidades, y aseguró que la comunidad universitaria continuará defendiendo la educación pública.

Sobre la organización de la movilización, Boeykens anunció: “Este martes va a haber una conferencia de prensa en la Casa de la UNER, a partir de las 9 de la mañana. Nos vamos a reunir todos los decanos y las decanas de Paraná y Oro Verde, junto con representantes de consejos directivos, para invitar a la quinta Marcha Federal, que se va a realizar el jueves 15 de octubre”.

Acerca de los reclamos que sostienen las universidades, explicó: “Estamos trabajando con todos los claustros para pedirle al Poder Ejecutivo Nacional que cumpla con la ley, que actualice el presupuesto para que tengamos salarios acordes a lo que necesitamos para trabajar, tanto docentes como no docentes, becas estudiantiles, investigación, ciencia y técnica, para poder cumplir con las funciones esenciales de la educación superior”.

En relación con la actuación de los poderes del Estado, sostuvo: “También pedimos al Gobierno nacional que respete la división de poderes, porque esto es inédito. El Poder Judicial le ha dicho en reiteradas ocasiones al Gobierno nacional que tiene que cumplir y, sin embargo, hay una estrategia de dilatar para no hacer lugar a lo que estableció primero el Congreso y luego, en reiteradas ocasiones, el Poder Judicial”.

Al referirse al incumplimiento de la ley, la decana afirmó: “No recuerdo una situación similar. De algún modo, esto es inédito en nuestra historia. Si nos reconocemos dentro del sistema democrático, nos movilizamos para decir que resguardamos nuestro sistema democrático. Hace más de cien días que el Poder Ejecutivo decide no cumplir lo que le manda la Justicia”.

La defensa de la universidad pública

Sobre el papel de la universidad pública, señaló: “Como comunidad universitaria tenemos un gran compromiso con lo que hemos podido recibir. Todos hemos podido formarnos, investigar, hacer extensión y aprender en la universidad pública argentina, que es muy valiosa tanto para quien estudió como para quien no estudió. La universidad pública genera mucha riqueza a la región donde está, de manera directa e indirecta, por lo que implica estar en un territorio, por la formación que genera y por los conocimientos que contribuyen al enriquecimiento del espacio en el que se desenvuelve”.

En ese sentido, agregó: “Por nuestra historia, por nuestro presente y también por las generaciones que van a venir, queremos que tengan el mismo derecho y la misma posibilidad que hemos tenido nosotros de seguir formándonos en la universidad pública. Tenemos un gran compromiso y una gran convicción”.

Al describir la política oficial hacia el sistema educativo, expresó: “Es lamentable y muy difícil esta situación que venimos atravesando desde hace más de tres años, con un Gobierno nacional que decide no priorizar la educación. No es que no hay plata: hay plata. Se decide no poner la mirada ahí, pero sí hay una decisión de desfinanciar y ahogar al sistema educativo. Este es el contexto que venimos atravesando en el sistema universitario y tecnológico nacional, junto a otros actores y sectores”.

Sobre la situación de otros sectores, aclaró: “Sabemos que son muchos los sectores que atraviesan severas dificultades, por ejemplo, salud, personas con discapacidad y tantos otros actores que también tienen situaciones complicadas en este contexto”.

El impacto de la crisis en el estudiantado

En cuanto al impacto sobre el estudiantado, indicó: “En la Facultad de Ciencias de la Educación también se les hace complicado, porque las características de lo que vivimos en distintos sectores de la sociedad tienen un impacto claro y directo en la comunidad universitaria. Tenemos las residencias universitarias, que también tienen un costo; el comedor universitario, que es muy accesible; y muchas tramas de solidaridad entre el estudiantado y lo que se puede hacer desde la Universidad y la Facultad para acompañarlos, pero se les hace muy difícil”.

Respecto de las ayudas económicas, detalló: “Tenemos becas estudiantiles que, a través de una contraprestación en la cual se forman en distintos espacios de la Universidad, les permiten recibir un monto de dinero que los ayuda a mantenerse, comprar materiales de estudio, transportarse y comer. Desde la UNER tratamos de fortalecerlas, pero están muy desactualizadas. La ley de financiamiento universitario pide que se actualicen esos montos y eso está muy atrasado”.

Como ejemplo de las estrategias de sostenimiento, relató: “Hace una semana, un grupo de estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural hizo un festival en la plaza, con distintos números artísticos, para tratar de juntar dinero que ayude a quienes vienen de otros lugares a trasladarse. Fue un festival solidario con ese fin. Son estrategias que hacen para poder sostenerse, porque para la mayoría está difícil”.

En particular, sobre el costo del transporte, precisó: “El transporte tiene mucha incidencia. Tenemos una gran mayoría que viene de otros lugares de Entre Ríos hacia Paraná y también gente de Santa Fe, no solo de la ciudad, sino de localidades cercanas. La tarifa les juega muy en contra y hay que ver cómo se hace para llevar adelante todas las demandas que implica cursar una carrera universitaria”.

Consultada sobre las consecuencias de un nuevo incumplimiento, respondió: “Empieza a haber cierto cansancio del estudiantado. Lo vimos en Buenos Aires, en la UBA, donde estudiantes se movilizaron a la Secretaría de Educación para pedir el cumplimiento de la ley, porque hay un reiterado incumplimiento de quien debería garantizarla: el Poder Ejecutivo Nacional”.

La continuidad del reclamo y las restricciones presupuestarias

Sobre la continuidad del sistema universitario, manifestó: “Vamos a seguir trabajando y sosteniendo este espacio, porque sabemos que, si no lo hacemos nosotros, al Gobierno nacional no le interesa garantizar el derecho a la educación, sobre todo en el nivel superior. Una nación necesita conocimiento y recursos humanos altamente capacitados que derramen a la sociedad de múltiples maneras. En Argentina, la inversión en educación superior debería ser crucial para resolver problemas sociales, sanitarios y económicos”.

Acerca de las medidas que tomarán frente a ese escenario, aseguró: “Hemos dado cuenta en todos estos años de persistencia y también de creatividad, con lo cual seguiremos reclamando. No vamos a bajar los brazos. Lo vamos a hacer de distintas maneras, pero también con un desafío: cuidar la universidad pública para que podamos seguir encontrando un lugar de formación, investigación y extensión, y para que quienes nos sigan tengan las mismas posibilidades de continuar estudiando”.

Al detallar las restricciones concretas, advirtió: “Los fondos para investigación, laboratorios e insumos están totalmente desabastecidos. Ya no vienen con el envión de lo que podría haber quedado. Lo mismo sucede con los salarios de docentes y no docentes y, para sobrevivir, todos empiezan a buscar otros trabajos. Estamos viendo esas repercusiones y esos impactos”.

Sobre el próximo presupuesto, planteó: “Si el presupuesto que ahora se va a tratar es menor al que ya se había presentado, tendremos dificultades para ver cómo pagamos los impuestos y el día a día. Seguiremos haciendo este reclamo de algo que es justo y, al mismo tiempo, sabemos que somos nosotros quienes debemos cuidar el sistema universitario argentino”.

El pedido a las autoridades provinciales

Por último, al referirse al vínculo con las autoridades provinciales, informó: “En la última sesión del Consejo Superior emitimos un documento en el que le pedimos al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y también a nuestros legisladores y legisladoras nacionales que se involucren con la defensa de la universidad pública y, en este caso, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, teniendo en cuenta la inserción que tiene en toda la región, la capilaridad que tiene en el territorio entrerriano y la necesidad de fortalecerla”.

En esa línea, añadió: “Le pedimos al gobernador y a nuestras legisladoras y legisladores que nos acompañen en este reclamo, en este pedido de cumplimiento de la ley de financiamiento y de un presupuesto acorde a las necesidades de nuestro funcionamiento. El martes, cuando tengamos la conferencia de prensa convocada a las 9 de la mañana en Casa UNER, vamos a reiterar este pedido”.

Sobre la posibilidad de abrir una instancia de conversación, concluyó: “Hoy no estamos teniendo diálogo, pero siempre estamos abiertos y dispuestos a hablar con nuestros representantes, tanto con el gobernador como con los legisladores de Entre Ríos”.