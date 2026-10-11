Se puso en marcha la Mesa de Educación y Trabajo para fortalecer el vínculo con el sector productivo

Se realizó el encuentro provincial de la Mesa de Educación y Trabajo, un espacio promovido por el Consejo General de Educación (CGE) para fortalecer el diálogo y el trabajo conjunto entre el sistema educativo, organismos, instituciones y el sector productivo provincial, con el fin de generar oportunidades de formación vinculadas con las demandas de cada territorio.

La presentación se llevó a cabo este viernes 9 de octubre en el Colegio Nº1 Domingo Faustino Sarmiento de Paraná y fue encabezada por el presidente del CGE, Carlos Cuenca, el ministro de Desarrollo Económico de la provincia, Guillermo Bernaudo, la directora general de Planeamiento Educativo del CGE, Marianela Müller; el representante de UNICEF, Emmanuel Lista; la representante de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), Guillermina Laguzzi y la especialista e integrante del Centro de Estudios Federales (Cefed), Eugenia Cortona. Durante la jornada se compartieron las principales líneas de trabajo, los objetivos y los próximos pasos, orientados a fortalecer las capacidades institucionales y brindar herramientas para que las escuelas generen nuevas instancias de aprendizaje a partir de los desafíos de su entorno productivo, publicó el portal oficial del gobierno entrerriano.

“Estamos muy felices de lanzar la Mesa de Educación y Trabajo, sabemos que no es algo nuevo, pero creemos necesario concentrar en este espacio los esfuerzos que ya vienen haciendo las instituciones, los organismos y sectores productivos para agregar valor a lo que cada uno hace. Porque el objetivo final es dar oportunidades a nuestros jóvenes y es la demanda que nos interpela y que nuestro gobernador en la diaria nos pide. Es importante entender que tener una oferta educativa disponible en el territorio, no siempre significa generar oportunidades, ya que para esto se debe responder a una demanda real y no que una formación sea la opción elegida por los jóvenes porque no existen otras alternativas en su localidad”, destacó Cuenca.

“El desarrollo económico tiene que tener un componente de sustentabilidad social. La producción pura es generar material, pero no generar desarrollo y riqueza. En este sentido, el sistema educativo es central, tanto para desarrollar las habilidades de los estudiantes para el trabajo como para utilizar esas habilidades como una herramienta pedagógica. No hay un desarrollo económico exitoso si no hay capacitación y educación detrás”, remarcó el ministro.

“Trabajar con instituciones externas que nos brinden herramientas y nos ofrezcan un diagnóstico es fundamental”, destacó Müller, quien valoró el acompañamiento del sector productivo y de los organismos participantes para fortalecer la articulación y sumar nuevos actores. Por su parte, Laguzzi expresó que “una mesa de educación y trabajo implica reunir actores diversos, no sólo para dialogar sino para impulsar la construcción de una agenda compartida, esta iniciativa para nosotros constituye una agenda estratégica y necesaria”.

“El desarrollo económico tiene que tener un componente de sustentabilidad social (...) No hay un desarrollo económico exitoso si no hay capacitación y educación detrás”

“Entender hacia dónde va el mundo del trabajo, qué es lo que demanda y cuáles son las novedades y nuevas tecnologías resulta clave para formar a quienes buscan insertarse laboralmente”, remarcó Cartona. En tanto, Lista destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre la educación secundaria y el mundo laboral, “nueve de cada diez estudiantes en formación señalaron la necesidad de tener una formación orientada a las habilidades específicas vinculadas al mundo del trabajo, especialmente con certificación”.

Como parte de las actividades, el equipo de UNICEF, el Cefed y los equipos técnicos de las direcciones de nivel participaron de dinámicas grupales en el Museo de la Casa de Gobierno para construir propuestas colectivas en torno al vínculo entre educación y sectores socioproductivos. Además, durante la semana se desarrollaron acciones territoriales en Concordia y Gualeguaychú, en el marco de la Red de Escuelas Técnicas que Transforman, impulsada por el CGE junto con la Fundación Banco Entre Ríos, destacó el portal del gobierno provincial.

Acompañaron el encuentro vocales del CGE, directores de niveles y modalidades, el secretario de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, Mariano Camoirano, referentes del sector socioproductivo, equipos directivos, docentes y representantes de las instituciones participantes. La Mesa cuenta con el acompañamiento de UNICEF, Fundación Banco Entre Ríos, la OEI, Somos Red, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y el Cefed.