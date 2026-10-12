Entre Ríos recibió más de 295 mil turistas y generó un impacto económico superior a los $25 mil millones

El gobierno de Entre Ríos informó que más de 295 mil turistas visitaron la provincia y generaron un movimiento económico superior a los 25 mil millones de pesos. "El gasto promedio por persona fue de 103.224 pesos, con resultados destacados en destinos termales y localidades con eventos convocantes", se detalló desde la Casa Gris.

En ese sentido, se indicó que el fin de semana largo por el feriado del 12 de octubre registró "un balance positivo para el turismo entrerriano". "La provincia alcanzó un 76 por ciento de ocupación promedio, con propuestas distribuidas en sus diez microrregiones que combinaron termas, naturaleza, gastronomía, actividades deportivas y fiestas populares", se especificó.

En ese sentido, se destacaron los siguientes datos: más de 295 mil turistas eligieron Entre Ríos, con un gasto promedio de 103.224 pesos por persona y un impacto económico que superó los 25 mil millones de pesos. "Estos resultados muestran el valor de una provincia que tiene propuestas para distintos públicos y motivos para visitarla durante todo el año. El trabajo conjunto con los municipios y el sector privado es clave para que Entre Ríos siga siendo una de las opciones que eligen los argentinos cuando planifican una escapada", señaló Jorge Satto, presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer).

Desde la Provincia se precisó que entre los destinos con mayor ocupación se destacaron Villa Elisa, Colón, Federación, La Paz, Basavilbaso, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay con sus propuestas termales. Gualeguay alcanzó el 96 por ciento de ocupación, impulsada por la 7° Fiesta Provincial del Bagre Gualeyo, que puso en competencia más de 150 lanchas. En Gualeguaychú, la Fiesta Nacional del Desfile de Carrozas Estudiantiles compartió la agenda con la Fiesta del Asado con Cuero de Búfalo y el 8° Encuentro Nacional de F-Series, que convocó una caravana de más de 500 camionetas.

La programación se extendió a localidades de toda la provincia. Concordia fue sede de la segunda Feria Provincial del Libro; Hernandarias realizó su tradicional desfile de carrozas y Villaguay reunió a la juventud con la Fiesta Provincial del Estudiante Secundario. La agenda incluyó además el Festival de la Milanesa en Federación, la Fiesta del Costillar a la Estaca en Tabossi, la Fiesta de la Pizza a la Parrilla en Colonia Las Garzas, el aniversario de la Bodega Alonso Sáenz en Arroyo Barú y los festejos por los aniversarios de Aldea María Luisa y Maciá.