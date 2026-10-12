Frigerio se manifestó a favor de eliminar las PASO a nivel nacional

Luego de compartir la comitiva oficial con el Presidente Javier Milei durante su reciente gira por Francia, Rogelio Frigerio ratificó este domingo su postura favorable a la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el plano nacional.

En declaraciones a Radio Splendid, el gobernador de Entre Ríos fundamentó su apoyo señalando la sobrecarga del calendario electoral de cara a 2027, donde la superposición de comicios provinciales y nacionales podría forzar múltiples asistencias a las urnas.

“Yo creo que, en este momento donde hay tanta grieta entre la ciudadanía y la política, obligar a la gente a ir a votar cinco veces en algunos casos durante 2027 es tirar demasiado de la piola”, argumentó Frigerio.

El mandatario entrerriano subrayó que “no están dadas las condiciones” para sostener el sistema actual, recordando la baja participación en las últimas elecciones, que rondó el 60%. “La política tiene que volver a escuchar a la gente. Parte de la reconciliación es que la política no esté todo el tiempo hablando de elecciones”, enfatizó.

Frigerio aclaró que aún no existió un encuentro formal con la totalidad de los gobernadores provinciales para abordar la reforma, aunque reconoció que mantuvo conversaciones durante el viaje con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y dirigentes del entorno de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Asimismo, el mandatario entrerriano vinculó la discusión sobre las PASO con el armado electoral del año próximo: "Hay otras cuestiones que se empiezan a discutir en algunas provincias respecto a cómo van a ir en la elección del año que viene, si en acuerdo o no con el Gobierno. Creo que ambas cosas se van a ir destrabando a la vez", concluyó.

Fuente: APF