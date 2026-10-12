Legisladores nacionales del PJ entrerriano piden emergencia económica y fiscal por las inundaciones

Los diputados nacionales Guillermo Michel, Gustavo Bordet y Marianela Marclay, presentaron un proyecto de ley para que se declare zona de emergencia económica, fiscal, productiva y social por el término de 180 días a los Departamentos Federación, Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú de la provincia de Entre Ríos. Paralelamente, el senador Adán Bahl impulsará la iniciativa en la Cámara alta.

“Las inundaciones en la provincia de Entre Ríos, producto del fenómeno climático de “El Niño”, nos obliga a adelantarnos al problema y brindarle al gobierno nacional una herramienta para asistir a los vecinos, comerciantes, productores y al sector turístico entrerriano”, planteó Michel.

El proyecto establece medidas para brindar asistencia financiera especial a las actividades económicas afectadas (aportes, préstamos blandos), así como planes de pago de impuestos nacionales y medidas impositivas especiales tales como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos o la suspensión de los juicios de ejecución fiscal.

La ley será de aplicación para todos los sectores productivos, en particular turismo y comercio. A su vez, contempla la posibilidad de que el gobierno nacional amplíe la zona de emergencia a otras provincias.

“En estos días vimos localidades que están siendo muy afectadas por el fenómeno climático. Es urgente contar con medidas de asistencia concretas para los distintos sectores. No hay margen para la inacción ante estas situaciones”, manifestó el legislador.