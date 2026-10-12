“Los inversores extranjeros con efectivo se quedan con las tierras, para el pequeño productor es muy costoso”

El ingeniero agrónomo Pablo Benetti, integrante de la Federación Nacional Campesina, quien se desempeña con agricultores familiares y pequeños productores del Departamento La Paz, describió la realidad de la extranjerización de tierras, en el marco de la polémica suscitada la semana pasada ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que restableció la vigencia del artículo del DNU 70 que quitó los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, medida que fue retrotraída con un fallo en tiempo récord el viernes. Benetti advirtió sobre la facilidad para la compra de tierras por parte de extranjeros, el difícil acceso a la propiedad rural por parte de los pequeños productores y también se refirió a la elevada informalidad laboral en el campo. En una entrevista con el programa El Séptimo Día, de Radio Plaza, también reclamó controles e inspecciones periódicas y cuestionó las políticas que incentivan la inversión extranjera en el sector agropecuario.

En torno a la polémica por el fallo del máximo tribunal del país, el ingeniero agrónomo señaló: “El 6 de agosto se hizo una movilización a nivel nacional, en todas las provincias, pero centralmente en Buenos Aires. Se logró frenar al Gobierno nacional, que quería volver a avasallar la Ley de Tierras, después de haber hecho varias modificaciones y tratar de extender el límite: primero eliminar el 15% que impedía la compra a extranjeros y pasarlo al 25%. Todo eso lo frenó la gran manifestación de todo el pueblo argentino”.

Al referirse al alcance de la resolución judicial, sostuvo: “Desoyendo todo esto que se generó a nivel nacional, la Corte Suprema, los tres jueces desestimaron la cautelar que había presentado un grupo de combatientes de Mar del Plata. Quedó en efecto el DNU 70, eliminando la ley en su conjunto”.

Acerca del impacto para los pequeños productores, explicó: “Nos toca muy de cerca. Trabajamos con pequeños productores y somos parte de una organización de pequeños productores que no tienen acceso a comprar ni siquiera un pedazo de tierra para hacer su casa, mucho menos para generar una producción. Muchos viven en el medio rural, en lugares prestados donde trabajan o en las banquinas. El acceso a la tierra es muy complicado y costoso”.

En contraste con esa situación, afirmó: “Para los inversores extranjeros que vienen con el efectivo, se pueden quedar con las tierras que quieran. No solamente con las tierras más productivas de la Argentina, sino también con las tierras de frontera. La ley ponía límites; de eliminarse, queda libre la compra de cualquier tierra en la Argentina: glaciares, ciudades, sin límites. Es lamentable la pérdida total de soberanía y que quede libre para que vengan a comprar las tierras que quieran”.

La extranjerización en La Paz

Sobre los datos de extranjerización de tierras, indicó: “El Observatorio de Tierras, integrado por el Conicet y la UBA, hizo un relevamiento con datos que proporcionaba el Estado nacional y elaboró un mapa de la Argentina. La ley planteaba un límite del 15% a nivel provincial, no departamental. Hay departamentos en ciertas provincias que superan el 25%, el 30% y el 40% de la tierra extranjerizada”.

En el caso entrerriano, precisó: “En Entre Ríos no hay ningún departamento que supere el 15%. La Paz y Gualeguay son los departamentos que tienen más de un 9% de la superficie extranjerizada. En particular, en La Paz tenemos más de un 9% del territorio extranjerizado, cerca de 53 mil hectáreas, muchas en manos de españoles”.

Al describir algunas de esas propiedades, agregó: “Todo el campo que era de Tonkin, al que llaman estancia Laguna Blanca, hoy está en manos de capitales españoles. Hay suizos y estadounidenses; hay un coto de caza de una firma estadounidense. Lo vemos muy de cerca porque esos campos, los más grandes del departamento, están en manos de extranjeros”.

Sobre la intervención política en la eliminación de los límites, manifestó: “Uno de los que planteaba la eliminación de la Ley de Tierras y votó para que se liberara la compra fue el senador Venegas Lynch, que tiene una empresa inmobiliaria de campos y ofrece campos de la Argentina en el exterior”.

El acceso de los productores a la tierra

En relación con los campos ofrecidos en la región, Benetti expresó: “Oferta de campos existe. El tema es el costo para acceder a ese campo. Hoy, para un pequeño o mediano productor, es imposible acceder a un pedazo de tierra. Si hablamos de tres mil, cuatro mil o cinco mil dólares la hectárea, en campos de 300, 400 o mil hectáreas, tener ese capital es inaccesible”.

Sobre quiénes terminan adquiriendo esas extensiones, afirmó: “Aparecen capitales de otras provincias: hay rosarinos, cordobeses, empresarios, políticos o deportistas que terminan comprando. Las tierras van quedando en manos de gente que no es del departamento”.

Al comparar la situación actual con otras etapas históricas, recordó: “Entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX se generaron muchas colonias en Entre Ríos y pudo acceder a la tierra gente de la zona. La Colonia 3 y 14 se generó con el Consejo Agrario Nacional. Hubo un plan de distribución de tierras del Estado que garantizaba la posibilidad de acceder a un pedazo de tierra”.

Respecto de la falta de políticas públicas, remarcó: “Hoy no hay ninguna política de Estado que garantice que los pequeños y medianos productores puedan acceder a un pedazo de tierra. Queda librado a capitales del sector agrario que invierten porque ven un negocio en el sector agropecuario, sobre todo en la agricultura”.

Sobre el uso productivo de los campos adquiridos, añadió: “Por eso se ha avanzado sobre el desmonte. Estas tierras de Tonkin tenían una plantación de frutales y árboles de distintas especies. Todo eso se tiró abajo y hoy hay cultivo agrícola”.

Sobre el interés en los terrenos con acceso al río, explicó: “Las tierras ribereñas de la zona de La Paz son buscadas. Cerca de La Paz se hizo un complejo de aproximadamente 80 hectáreas de viviendas. Se ofrecen tierras con acceso al río para hacer una especie de country cerrado. Eso se vio en los últimos años; antes no había en la ciudad”.

En cuanto a la actividad agrícola, sostuvo: “Pese a que hoy no es un buen momento, porque los costos de los insumos y el dólar planchado hacen que la agricultura no sea tan rentable, siguen invirtiendo, comprando tierras, desmontando y haciendo agricultura”.

Informalidad y explotación laboral

A propósito del Día del Trabajador Rural celebrado el pasado jueves 8 de octubre, y sobre la realidad del sector, Benetti advirtió: “Lamentablemente hay mucha informalidad. Sigue habiendo casos de situaciones de semiesclavitud. La otra vez charlaba con un cura de Alcaraz y me decía que habían llegado casos de hacheros que cortaban el monte y vivían en toldos hechos con silobolsa”.

Sobre el registro laboral, señaló: “La informalidad es altísima. Se ha avanzado en el registro de esos trabajadores; creo que UATRE, en su momento, fue importante para registrarlos y saber quiénes eran, pero falta mucho. Muchos están en negro”.

Al comparar las condiciones de pago del norte entrerriano con otras zonas agrícolas, explicó: “En la zona núcleo, al sur de Santa Fe, a los trabajadores que manejan una cosechadora o una sembradora les pagan un porcentaje por hectárea sembrada o cosechada. Acá no se pagan esos porcentajes. Se paga en negro o con grano”.

Respecto de las jornadas laborales, relató: “A muchos compañeros les decimos: ‘No podés estar trabajando 17 horas sembrando para terminar porque se viene el agua, y que a fin de mes te paguen exactamente lo mismo que si hubieras trabajado ocho horas’. No hay un plus ni un reconocimiento por horas extra”.

Sobre las razones por las que se aceptan esas condiciones, afirmó: “Si te vas, no tenés otro trabajo. La informalidad y la escasez de trabajo hacen que se acepte este tipo de explotación, porque es una explotación, y no haya alternativa”.

Al ser consultado por la actuación de los organismos laborales y el gremio rural, sostuvo: “El gremio existe y el Ministerio de Trabajo existe. Me entero de casos en que hay una inspección y le avisan previamente al propietario para que no estén los empleados en el lugar. No alcanza”.

Sobre la situación institucional en la provincia, añadió: “La delegación de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos estaba sin jefe, sin delegado provincial. El gremio tendría que accionar. Por lo menos, lo que conozco de La Paz es que se mueven, pero no alcanza. Tiene que haber inspecciones periódicas y controles rigurosos. Eso no está pasando”.

Inversiones extranjeras y soberanía

Sobre las inversiones extranjeras en la infraestructura y la producción agropecuaria, Benetti indicó: “Hace poco, en La Paz, el puerto que tenía la cooperativa junto con otros tres socios se vendió a Dreyfus. Han avanzado en alquilar campos para sembrar colza”.

Al vincular esas operaciones con la discusión sobre la tierra, manifestó: “Esto también es parte de la Ley de Tierras: cómo los gobiernos ligados al Gobierno nacional fomentan e incentivan la inversión de privados extranjeros en el sector agropecuario. No solamente en la compra de tierras, sino también en toda la comercialización, como los puertos”.

Finalmente, al referirse al río Paraná y al modelo productivo, expresó: “Somos parte de la lucha por la soberanía del río Paraná. Es parte de todo un paquete, de una política que busca impulsar a este sector por sobre los miles de pequeños y medianos productores que hay en la Argentina”.