Rogel recordó a Yrigoyen e Illia en la conmemoración del 12 de octubre

El diputado provincial por la CUR, Fabián Rogel, recordó a través de sus redes sociales la conmemoración del 12 de octubre, fecha en la que históricamente asumían las máximas autoridades de la Nación, y destacó el legado de figuras como Hipólito Yrigoyen y Arturo Illia.

Rogel, integrante del Instituto Nacional Yrigoyeneano, señaló que fue invitado a participar de la actividad realizada en la ciudad de Buenos Aires, aunque no pudo asistir debido a compromisos previos.

La conmemoración incluyó un encuentro en el Panteón de los Caídos en la Revolución del 90, ubicado en el Cementerio de la Recoleta, donde se reunieron integrantes del Instituto, entre ellos Juan Manuel Casella y Diego Barovero.

En su publicación, el legislador hizo referencia a la importancia histórica de la fecha, que recuerda la asunción de Yrigoyen, Illia y otros presidentes que iniciaron sus mandatos un 12 de octubre.

Asimismo, Rogel planteó que el aniversario "nos invita a reflexionar sobre el impacto histórico y la vigencia actual de la Unión Cívica Radical".