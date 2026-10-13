Ante la crecida del río Uruguay, Frigerio participó de la reunión del Comité de Emergencia en Concordia

El gobernador Rogelio Frigerio participó de una reunión del Comité Operativo de Emergencia junto al intendente Francisco Azcué.

El gobernador Rogelio Frigerio participó de una nueva reunión del Comité Operativo de Emergencia (COE) de Concordia y aseguró que las previsiones indican una leve bajante del río Uruguay durante los próximos días. El mandatario destacó la coordinación entre Provincia y municipio para prevenir las consecuencias de una eventual creciente.

El encuentro se realizó este lunes con la presencia del intendente Francisco Azcué y equipos técnicos de ambas administraciones. Al finalizar, las autoridades brindaron una conferencia de prensa sobre la situación del río y las medidas preventivas, publicó El Entre Ríos.

“Seguimos trabajando en la prevención, seguimos trabajando en estar cada día mejor preparados para la eventualidad de la creciente. Las hipótesis de crecimiento no se terminaron dando en esta semana, pero esto es semana a semana”, expresó Frigerio.

El gobernador aseguró que los organismos provinciales y municipales fortalecieron su capacidad de respuesta frente a los efectos del fenómeno de El Niño. “El Estado, tanto provincial como municipal, está más preparado que nunca antes para enfrentar los efectos de El Niño”, afirmó.

En ese sentido, destacó las obras realizadas, la limpieza de arroyos y el acondicionamiento de espacios destinados a recibir a personas que eventualmente deban abandonar sus viviendas.

También remarcó la importancia de anticiparse a una posible emergencia para concretar evacuaciones preventivas, antes de que el agua ingrese a los hogares.

Qué se espera del río Uruguay en los próximos días

Frigerio señaló que las previsiones disponibles para los próximos días indican un descenso leve del nivel del río. “El único pronóstico serio que tenemos para los próximos días es de una leve bajante del río”, sostuvo.

Asimismo, desmintió versiones sobre un supuesto aumento del caudal debido a precipitaciones registradas en el norte. Explicó que esas lluvias ocurrieron en una cuenca diferente y no tendrían el impacto que se había difundido.

“En esta semana podemos tener cierta tranquilidad. Y lo vamos a monitorear todos los días, cada hora, para poder anticiparnos”, aseguró.

El impacto de las noticias en el turismo

Durante la conferencia de prensa, el gobernador cuestionó la difusión de informaciones que exageraron la situación de Concordia frente a la creciente. “Hubo una sobreexposición en estas últimas horas de la ciudad de Concordia en los medios nacionales. Esto ha perjudicado, de alguna manera, a la proyección turística que esperaba la ciudad”, manifestó.

Pese a ello, destacó que la ocupación turística durante el fin de semana largo se ubicó cerca del 80%, según los datos que mencionó.

Frigerio consideró que ese nivel de actividad fue positivo para la ciudad, especialmente en un contexto de preocupación por el comportamiento del río Uruguay.

Azcué destacó las obras en la Costanera y la Defensa Sur

Por su parte, el intendente Francisco Azcué detalló los trabajos preventivos realizados en distintos sectores de Concordia, entre ellos la Costanera, la Defensa Sur y el arroyo Manzores.

El jefe comunal comparó la cantidad de personas evacuadas durante crecientes anteriores con la situación actual. “Con un río a 11,90 teníamos, según los registros, 70 personas evacuadas, y este año, cuando llegó a esa altura, teníamos 20”, señaló.

También destacó la incorporación de generadores eléctricos para mantener operativo el sistema de bombeo ante eventuales interrupciones del suministro durante una inundación.

Finalmente, Azcué pidió responsabilidad en la difusión de información sobre la creciente y, al ser consultado por el papel de la oposición política, expresó: “Todos tenemos que asumir una responsabilidad, este es un momento muy delicado, y acá todos mostramos la mejor o la peor cara”.

Las autoridades indicaron que continuarán monitoreando el río Uruguay y mantendrán las medidas preventivas para responder ante posibles cambios en su comportamiento.