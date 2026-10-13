ATE Entre Ríos se suma con marchas al paro nacional de este jueves: “Este DNU debe desaparecer”

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre, con asambleas y movilizaciones. El secretario general del gremio en Entre Ríos, Oscar Muntes, confirmó que habrá actividades en la provincia y participación en la marcha universitaria.

“El jueves 15 estamos convocando a una jornada nacional de lucha con paro, movilizaciones, asamblea, con epicentro en la marcha universitaria”, expresó. La medida comprenderá a empleados de las administraciones públicas nacional, provinciales y municipales.

El dirigente ubicó entre los principales reclamos el rechazo al DNU 70/2023 y pidió una intervención de los legisladores: “Este DNU debe desaparecer lo más rápido posible”. También llamó a los diputados nacionales a garantizar que el decreto deje de estar vigente.

Los cuestionamientos al decreto

Muntes recordó que ATE mantiene su oposición a la norma desde el comienzo de la gestión de Javier Milei. “El DNU 70/23 nosotros lo venimos resistiendo y planteando desde el primer momento en que fue firmado”, sostuvo durante la entrevista.

Según su evaluación, el decreto modificó las condiciones para los trabajadores y favoreció el avance de medidas que el sindicato rechaza. “A nosotros, los trabajadores y trabajadoras, nos limitan muchísimo”, afirmó, al cuestionar también las reformas laborales.

El secretario general vinculó esas objeciones con la soberanía y la extranjerización de tierras. Planteó que el objetivo es recuperar “un país previsible, un país democrático” y sostuvo que esos asuntos deben discutirse durante la jornada de protesta.

Dónde se movilizarán en Entre Ríos

Consultado sobre las actividades en la provincia, Muntes confirmó que el paro nacional tendrá expresiones locales. “Nosotros vamos a estar movilizándonos con todos los sectores, con la marcha universitaria”, señaló.

El dirigente mencionó convocatorias en Concepción del Uruguay y Concordia, además de Paraná. Explicó que la organización participará junto con otros espacios sindicales y sectores de la comunidad que acompañan los reclamos.

“En la capital provincial vamos a estar convocando, movilizándonos y, a su vez, con múltiples asambleas en los diferentes lugares de trabajo”, detalló. Sobre esos encuentros, agregó: “Hay que seguir discutiendo el Estado”.

La universidad pública, entre los ejes de la jornada

Muntes convocó a respaldar a docentes, trabajadores universitarios y estudiantes. “Tenemos que estar todos y todas los argentinos y argentinas defendiendo nuestra universidad pública, nuestro conocimiento”, manifestó.

La defensa de la educación superior se integra a otros reclamos de ATE. El secretario general llamó a acompañar la marcha “por la salud, por la educación pública, por las universidades y en defensa del Estado”.

Finalmente, pidió que el paro nacional incluya un intercambio sobre estas demandas en toda la provincia: “Tiene que haber un debate muy profundo este día jueves en cada uno de los lugares de trabajo, en cada una de las localidades”. Así, la convocatoria combinará la suspensión de tareas con manifestaciones y asambleas.

Fuente: Canal Once