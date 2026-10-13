Código Procesal Laboral: Diputados comienza el debate de la reforma con Troncoso y entidades profesionales

La reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos tendrá este miércoles 14 de octubre una nueva instancia en la Legislatura. A las 11, en el Salón de los Pasos Perdidos, la comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados tratará el expediente 29.702, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica artículos de la Ley 5.315.

Para el debate fueron invitados el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel; y el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, Julio César Fochesatto.

Así lo informó la Cámara de Diputados de Entre Ríos. El proyecto, que además fue girado a la comisión de Trabajo, ya generó posiciones encontradas entre el Gobierno, que lo defiende como una herramienta para reducir la litigiosidad, y actores del fuero laboral, que lo consideran insuficiente.

Qué propone el proyecto

La iniciativa del Ejecutivo se apoya en tres ejes:

Cuerpo médico de peritos. Crea un cuerpo de peritos médicos especializados en accidentes laborales, dependiente del Poder Judicial y con sueldo fijo, para determinar los grados de incapacidad. Cuando deba intervenir un perito externo, sus honorarios tendrán un tope.

Honorarios desacoplados de la condena. Hoy, los honorarios de los peritos se calculan sobre el monto del juicio. El proyecto propone que el juez los regule según la naturaleza y la complejidad de la tarea.

Depósito para apelar. Elimina la obligación del empleador condenado de depositar el monto de la condena más un 30% para poder acceder a la segunda instancia.

El Gobierno fundamenta la reforma en la litigiosidad. Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en 2025 se iniciaron 2.502 juicios por riesgos del trabajo en Entre Ríos, un 25% más que el año anterior.

Troncoso: "Hay que cuidar al que genera trabajo"

En declaraciones recogidas por ANALISIS, el ministro Troncoso anticipó que el Gobierno busca debatir la reforma antes del receso. "Somos la segunda provincia con más litigiosidad del país", sostuvo.

Sobre el cuerpo de peritos, explicó: "Con esto buscamos descomprimir el cuello de botella en la Justicia Laboral. Buscamos la imparcialidad". Y agregó: "Queremos que haya acceso a la justicia, pero más controlado". En cuanto al depósito, afirmó: "Tenemos que garantizar que se pueda apelar, es un derecho". Y resumió el espíritu de la iniciativa: "Hay que cuidar al que genera trabajo".

López Arango: "Una mini reforma"

Desde el fuero, la camarista María Gabriela López Arango, vocal de la Sala Laboral de la Cámara de Apelaciones y vicepresidenta de la Asociación de Magistrados, cuestionó el alcance del proyecto. "Esto es una pequeña reforma, una mini reforma", afirmó, y consideró que llamarla reforma del Código Procesal Laboral "parece como demasiado título para lo que se está discutiendo en estos pocos artículos del proyecto".

La magistrada advirtió además que la iniciativa "pareciera que de alguna forma está como bastante enfocada" en los juicios por accidentes de trabajo, donde las principales afectadas son las aseguradoras. Y anticipó que la eliminación del depósito para apelar "va a ser resistido muy probablemente por los letrados y por la gente que está en el fuero del trabajo".

López Arango también señaló que los magistrados no fueron convocados formalmente a la discusión. "Siempre es bueno en las reformas que todas las partes involucradas estén, den su opinión y participen", planteó.