Desde UNER convocaron a la quinta marcha para “que se cumpla la ley de financiamiento universitario”

Rosana Pieruzzini, decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), encabezó este martes una conferencia de prensa para convocar a la quinta marcha por financiamiento universitario. “El Ejecutivo presentó un presupuesto que está un tercio por debajo de lo que necesitan las universidades para funcionar”, dijo.

“Queremos volver a decir que es importante tener profesionales formados para nuestro territorio entrerriano, que respondan a los problemas y necesidades, que propongan soluciones a una provincia que tiene sus propias necesidades, que no pueden formarse en otro lugar. La calidad de nuestros profesionales es conocida porque están en todas las ciudades de nuestra provincia”, manifestó la decana de Trabajo Social en diálogo con Radio Plaza.

La movilización está prevista para este jueves a las 17, en la Plaza 1° de Mayo de Paraná.

Las autoridades universitarias piden a legisladores entrerrianos que acompañen el reclamo. “Nuestro rector convocó a legisladores y legisladoras nacionales a una reunión el viernes a las 16, en Rectorado, para proponer una discusión en el marco del Presupuesto 2027”, adelantó.

José Biurrum, bioingeniero egresado de la facultad de Ingeniería de UNER, manifestó: “No pedimos algo sin compromiso a cambio. Le pedimos a la sociedad, a aquel que se levanta a las 6 de la mañana, y trabaja día a día y tiene un hijo de 15 o 17 años que no sabe qué hará con su futuro, lo invitamos a que venga a caminar con nosotros el jueves, a que charle con investigar, con un docente acerca de qué es lo que realmente implica la Bioingeniería, el Trabajo Social, la Kinesiología, las Ciencias de la Salud, todas las carreras que ofrece la UNER. Cuáles son las posibilidades de vida que le pueden dar a aquellos que, como yo, hicimos 1000 kilómetros para estudiar una carrera, que se mantuvieron durante la carrera a fuerza de becas, trabajando en una fotocopiadora, trabajando los fines de semana. Y que eso, después de mucho tiempo, puede permitir esto que nosotros llamamos como movilidad social ascendente: partir de un lugar con muchas dificultades y poder contribuir a la sociedad desde otro lugar. Estas son cosas que sólo acá en Argentina da la universidad. No es sólo un pedido, sino que ese pedido viene de la mano del compromiso de nosotros de que esos jóvenes que hoy están terminando la secundaria, o están arrancando la secundaria, tengan un lugar donde ir a formarse, a contar con acompañamiento y nosotros también respondemos a las necesidades de ellos, con carreras más cortas, que permiten trabajar y estudiar, con más acompañamiento para que no haya tanto desgranamiento”.

Planteó que “la universidad escuchó esas demandas en la actualidad y lo que pide es compromiso de la sociedad para que venga y escuche lo que nosotros tenemos para decir en relación a esa demanda, y en conjunto pidamos a los responsables de que estas instituciones se financien como se deben, que nos pidan explicaciones por lo que realmente hacemos y no por cuestiones ideológicas o de presupuesto como si realmente fuera una transacción económica”. “Esta es una causa que no debería tener color partidario o político”, completó.