Frigerio inauguró un jardín de infantes y un comedor y recorrió obras de infraestructura en Federación

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró un jardín de infantes y el comedor de una escuela en Federación. Durante una visita a la ciudad, también recorrió obras de infraestructura en marcha.

"Este es el camino: la transparencia, el compromiso, la eficiencia en la gestión, sobre todo en un contexto difícil para la gente, pero también para el Estado que no tiene muchos recursos. En esta sequía de financiamiento tenemos que ser mucho más transparentes, mucho más eficaces y tener un equipo con mucho más compromiso para poder hacer cosas", expresó el mandatario.

El intendente de Federación, Ricardo Bravo, dijo a su turno: "Estamos muy contentos de inaugurar la unidad educativa de nivel inicial. Esta obra es para nosotros un orgullo porque la hemos gestionado en el 2023. Cuando asume el gobernador, le da continuidad y hoy ya se está inaugurando oficialmente", remarcó

Asimismo, habló de la obra del hospital. "Este lugar también para mí es importante porque fui parte de este proyecto en la época del intendente Abreu y hoy también es una obra que está finalizada. Son demandas que la gente marca, y gracias a esto nosotros hemos actuado en consecuencia. Poder recorrer la obra en representación de los vecinos hoy, junto al gobernador de la provincia, es un orgullo tremendo", concluyó.

A su turno, la directora del hospital, Marita Urquiza, destacó las obras en la cocina del hospital porque "significa más salud porque hay una buena comida en buenas condiciones de proceso. Eso es importante para todos. Es un lugar impecable con todos los insumos necesarios para la elaboración de la comidas". Dijo además que "se ha limpiado y ordenado este hospital" al mencionar la limpieza del oratorio, los baños del personal donde estaban calderas y el cambio del cielorraso, entre otras obras, que se hace con la colaboración de muchos.

Por su parte, el presidente de Cafesg, Carlos Cecco, detalló que "es una inversión de casi 280 millones de pesos, además se incorporaron otros elementos que hacen al buen servicio y mejoramiento del hospital. Estamos trabajando intensamente y tenemos mucho por delante", sostuvo al referirse a diversas obras que se hacen en la región con fondo de Cafesg.

La nueva UENI cuenta con seis salas con sus respectivos sanitarios, una sala multipropósito, un salón de usos múltiples, cocina, depósitos, sector de gobierno y espacios exteriores destinados a actividades recreativas y de formación. La obra representó una inversión de 926,6 millones de pesos, con financiamiento nacional, en el marco del Programa 46 de Fortalecimiento Edilicio en Jardines de Infantes.

El comedor de la Escuela Agrotécnica Nº 150 El Limonar es una obra que permitirá mejorar las condiciones de funcionamiento e higiene para la atención de 200 alumnos. Las instalaciones incluyen un salón principal, cocina equipada, almacén de insumos y vestuarios. Los trabajos demandaron una inversión de casi 323 millones de pesos y se encuentran finalizados.

El mandatario visitó la obra finalizada de refacción y ampliación de la cocina del Hospital San José, ejecutada con financiamiento de Cafesg. Los trabajos incluyeron la reorganización del espacio y la incorporación de equipamiento de acero inoxidable, mesadas, heladeras y cocinas, con una inversión superior a los 261 millones de pesos.

También recorrió las instalaciones del nuevo comedor y depósito de la Escuela Nº 17 Recuerdos de Provincia. La intervención contempló, además, reparaciones de techos, renovación de instalaciones eléctricas y mejoras edilicias generales. La obra finalizada demandó una inversión de 195,8 millones de pesos.

Por último, Frigerio visitó los trabajos de construcción de una alcantarilla de hormigón armado en el acceso a Colonia La Argentina, en la Comuna de Gualeguaycito. La intervención contempla tres conductos de 2,50 metros de ancho por 2,50 metros de alto, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y evitar los anegamientos que dificultaban el tránsito de los vecinos y el transporte de la producción forestal y citrícola de la zona. La obra se encontraba en ejecución y cuenta con un presupuesto de más de 147 millones de pesos.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos