El gobernador Rogelio Frigerio entregó la adhesión al RINI a Calisa 2 que invirtió 45 millones de dólares

El gobernador destacó que Calisa es “una de las empresas más importantes que tiene nuestra provincia”. En ese sentido, remarcó el potencial de la industria avícola entrerriana.

El gobernador Rogelio Frigerio visitó la planta de Calisa 2, perteneciente al Grupo Motta, en General Racedo, donde entregó la adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). La iniciativa contempla una inversión de 45 millones de dólares y apunta a ampliar la capacidad productiva de la empresa y fortalecer su inserción en los mercados internacionales.

Durante la recorrida, el mandatario estuvo acompañado por el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe; por el presidente y CEO de Calisa, Augusto Motta, y el jefe de Finanzas, Emanuel Furlan, quienes brindaron detalles sobre el avance del proyecto y las perspectivas de crecimiento de la compañía. Frigerio ya había visitado las instalaciones en septiembre de 2025, consignó el portal oficial del gobierno provincial.

En su visita, el gobernador destacó que Calisa es “una de las empresas más importantes que tiene nuestra provincia”. En ese sentido, remarcó el potencial de la industria avícola entrerriana y afirmó que “Entre Ríos es la principal provincia avícola de la Argentina, con un enorme futuro y potencial para seguir creciendo”. Además, valoró que el sector atraviesa un buen momento y cuenta con empresarios que “están en la misma sintonía, que deciden invertir y seguir apostando por el crecimiento y la generación de empleo privado”.

“El Estado tiene que ayudar a que esto suceda, a través de las alianzas y los acuerdos que tenemos con el CFI, que permiten acceder a financiamiento, algo que tanto cuesta en la Argentina. También con el RINI, una herramienta que está dando claras muestras de su éxito para promover la inversión, el empleo y la generación de riqueza, que se produce en el sector privado”, sostuvo.

En esa línea, insistió: “Ese es el camino. Nosotros siempre vamos a estar a disposición de todos los empresarios entrerrianos que quieran seguir apostando por crecer, generar más empleo y crear más riqueza”, concluyó.

Por su parte, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, se refirió a las visitas que realizó junto al gobernador a distintas empresas durante dos días y destacó especialmente el proyecto de Calisa. “Con esta última empresa quedamos muy impresionados. Como organismo de financiamiento y acompañamiento a las provincias, tuvimos que hacer una reingeniería de nuestros procesos para poder acompañar un proyecto de esta envergadura. Fue un doble desafío”, explicó.

En ese sentido, valoró los resultados alcanzados y las perspectivas de crecimiento de la firma: “Ver hoy el proyecto plasmado, a la gente trabajando, la cantidad de puestos de trabajo que se están generando y los nuevos proyectos que tienen por delante, nos confirma que es por acá. Creo que Entre Ríos tiene muy claro que debe agregar valor a su producción de granos, y nos encanta acompañar ese proceso”, remarcó.

A su turno, el empresario Augusto Motta celebró la visita del gobernador y de los directivos del CFI. “Me siento orgulloso de poder mostrar un proyecto que comenzó en 2018, tuvo sus demoras y que hoy finalmente podemos ver concretado. Es una satisfacción ver la generación de empleo genuino, algo de lo que siempre hablamos con el gobernador, y ver a tantas familias y a una comunidad que crece y se contagia del bienestar que genera la compañía”, expresó.

Asimismo, destacó el vínculo con los productores integrados, a quienes definió como “una palanca y socios estratégicos para llevar adelante este y muchos otros proyectos”.

Por último, Motta se refirió al aporte de la empresa al desarrollo productivo de la provincia. “Por el perfil de nuestra empresa y como empresario entrerriano, buscamos contribuir a lo que queremos para Entre Ríos, poniendo en valor todo su potencial. Como empresa productora avícola, creemos que somos uno de los motores que, acompañados por el Estado, pueden ayudar a que Entre Ríos realmente florezca y pase de una etapa centrada en la producción de cereales a otra que genere cada vez más valor agregado”, publicó el portal oficial del gobierno provincial.

También acompañaron al gobernador en su recorrida, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Industria, Catriel Tonutti, y los legisladores José Vergara y Lénico Aranda.

Detalles de la inversión

La construcción de Calisa 2 comenzó en 2018. Actualmente, la planta continúa en proceso de puesta en marcha. La inversión acumulada asciende a 45 millones de dólares y se financió mediante asistencia bancaria, reestructuración de créditos, recursos propios generados por la empresa y reinversión de utilidades.

En ese marco, la firma accedió a financiamiento con el respaldo del Fondo de Garantía del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para ampliar la planta.

En materia de empleo, Calisa cuenta actualmente con 670 trabajadores y sumó 60 nuevos puestos en los últimos tres meses. Además, tiene 31 mercados habilitados para exportar, de los cuales 19 están activos y otros dos se encuentran en proceso de activación.

Una cadena de valor integrada

El Grupo Motta integra la totalidad de la cadena de valor avícola a través de dos empresas: Cabaña Avícola Feller, especializada en genética, incubación y provisión de pollitas bebé, y Calisa Complejo Alimentario SA, dedicada al procesamiento industrial y la comercialización de carne aviar.

En conjunto, ambas compañías emplean a casi mil personas y tienen presencia en distintas etapas de la producción avícola.

La adhesión de Calisa 2 al RINI se enmarca en las herramientas que impulsa la provincia para acompañar nuevas inversiones productivas, promover la actividad industrial y favorecer la generación de empleo en Entre Ríos.