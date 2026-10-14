El Gobierno presentó un plan de inversiones para la incorporación de Entre Ríos a la Hidrovía Paraná-Paraguay

El gobernador Rogelio Frigerio, encabezó un encuentro con autoridades del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. En la ocasión, se presentó un Plan de Inversiones Estratégicas para la Infraestructura Logística y Portuaria de Entre Ríos.

Este miércoles por la mañana, entre otras autoridades, estuvieron en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, Ignacio Lamothe del CFI y su equipo.

“Entre Ríos lleva casi 50.000 millones de pesos en crédito solicitados al Consejo Federal de Inversiones (CFI), somos la provincia que más créditos pudo gestionar, los necesita el sector productivo para generar empleo. Ayer estuvimos en Concordia con Mujeres Emprendedoras, ahí también hay un enorme compromiso con la cultura del trabajo”, resaltó Frigerio en diálogo con medios.

“Hoy firmamos un acuerdo de colaboración, en el sentido de apoyar un plan estratégico de desarrollo en Entre Ríos. Se presentó concretamente el estudio que, por primera vez, permitió que Entre Ríos forme parte de la Hidrovía Paraná Paraguay. Para nosotros va a ser un punto de inflexión en la historia del desarrollo. Hasta ahora no pudimos aprovechar las ventajas para el desarrollo. Ahora seguramente eso cambiará. Para formar parte de la hidrovía fue fundamental contar con el CFI que nos permitió llevar adelante los estudios técnicos y morfológicos que nos requirió el Gobierno nacional para avalar y justificar que Entre Ríos, finalmente como lo logramos, forme parte de la hidrovía”, manifestó.

El gobernador consideró que pese a la geografía provincial “faltó decisión política que nos incluyera, la asistencia técnica”. “Todo eso se pudo hacer con rapidez. Porque el proceso de licitación no nos iba a esperar. Pudimos llevar la documentación que incluyera a Entre Ríos, lo hicimos a tiempo. Sin el CFI no hubiésemos podido. Estamos a las vísperas de un proceso que será un punto de inflexión en la historia de Entre Ríos”.

Ficha limpia y negociaciones con Nación

Por otro lado, Frigerio respondió a la consulta de Radio Plaza sobre el proyecto de ficha limpia o ética pública que se iba a discutir este miércoles en el Senado. “Esto firma parte de varios proyectos, leyes y normas que venimos llevando desde el primer momento, un montón de cosas que hacen al fortalecimiento de instituciones y transparencia”, subrayó. “Espero que hoy salga el despacho de comisión y la semana que viene se discuta en Diputados”, aseguró, poco antes de que en el Senado, el oficialismo presente un dictamen y el PJ pida más tiempo para revisarlo.

En relación a la reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía Luis Caputo y gobernadores, que se desarrollará en los próximos días, Frigerio dijo que se juntarán a “dialogar sobre desarrollo económico, empleo en el sector productivo, privado, que son las cosas que nos interesan”. “Seguro no habrá tiempo ni ganas de hablar de cuestiones electorales. Nos ocupamos de las cosas que le importan a la gente”, acotó.