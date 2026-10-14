Provinciales

Entre Ríos dio sanción definitiva a la ley de actualización del Registro de Deudores Alimentarios

14 de Octubre de 2026 - 16:21

Durante la 15ª Sesión Ordinaria del 147° Período Legislativo, la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos dio sanción definitiva al proyecto de ley que introduce modificaciones clave a la Ley Nº 9424, encargada de regular el Registro de Deudores Alimentarios en la provincia.

​La iniciativa, que ya contaba con media sanción, fue impulsada originalmente por la diputada Arrozogaray y los diputados Deccó, Moreno, Stratta y Seyler (Expediente N° 28.301). Con esta aprobación, el marco legal provincial busca robustecer las herramientas del Estado frente al incumplimiento de las obligaciones alimentarias, un problema que afecta directamente a los derechos de niñas, niños y adolescentes en el territorio entrerriano.

​Claves de la sesión legislativa

​Presidida por la vicegobernadora y presidenta del cuerpo, Alicia Aluani, la sesión contó con quórum reglamentario y el tratamiento de diversos expedientes de relevancia institucional, económica y social para la provincia:

​Modificaciones a la Ley Nº 9424: Sanción definitiva para la actualización de los mecanismos de control e inscripción de deudores alimentarios morosos en Entre Ríos.

​Fonoaudiología profesional: Se giró a la Comisión de Legislación General el proyecto en revisión —autoría del diputado Bahillo y la diputada Stratta— para adherir la provincia a la Ley Nacional Nº 27.568 de Ejercicio Profesional de la Fonoaudiología.

​Donación y Polo Productivo en Aranguren: Se aprobó sobre tablas la autorización para que el Ejecutivo provincial done maquinarias y bienes del ex Frigorífico Aranguren a la Municipalidad local, buscando reactivar el predio y fomentar la inversión privada y el empleo (Expediente N° 29.543). Al respecto, el senador Rafael Cavagna destacó el trabajo conjunto para poner en valor activos que llevaban más de dos décadas paralizados.

​Nueva sede judicial: Se dio visto bueno a la aceptación de un inmueble donado por la Municipalidad de Villa Elisa para la futura construcción del edificio del Juzgado de Paz.

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