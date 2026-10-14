Escuelas y empresas de la provincia fortalecen el vínculo entre educación y trabajo

En el marco del programa "Red de Escuelas Técnicas que Transforman", impulsado por el Consejo General de Educación y la Fundación Banco Entre Ríos, se realizaron tres jornadas presenciales en Concordia, Gualeguaychú y Paraná con el eje puesto en prácticas profesionalizantes y desarrollo de propuestas formativas. Participaron firmas como ADIMER, Lambert, Las Camelias, Petropack, La Agrícola Regional, Gauss Maquinarias, Haimovich, Veterinaria Hernández, UIER, y UIA.

A través de espacios de trabajo colaborativo, representantes de las instituciones educativas y del sector productivo compartieron experiencias, identificaron desafíos y analizaron oportunidades para profundizar la articulación entre las escuelas y el mundo del trabajo. Los encuentros coordinados por el Consejo General de Educación y la Fundación Banco Entre Ríos, se realizaron los días 7, 8 y 9 de octubre en el marco de Red de Escuelas Técnicas que Transforman.

Estas jornadas reunieron a directivos, asesores pedagógicos y referentes de empresas locales para fortalecer las prácticas formativas y generar nuevas oportunidades de aprendizaje para los estudiantes de la región.

El eje estuvo puesto en las prácticas profesionalizantes y en el desarrollo de propuestas formativas vinculadas con las realidades productivas de cada territorio. Estos espacios buscan brindar herramientas y fortalecer las capacidades institucionales para que las escuelas puedan generar experiencias de aprendizaje significativas, conectadas con las necesidades y oportunidades de su entorno.

La jornada realizada en el Colegio Nº 1 Domingo Faustino Sarmiento de Paraná, marcó el lanzamiento de la Mesa Provincial de Educación y Trabajo, impulsada por el Consejo General de Educación (CGE) para fortalecer la articulación entre escuelas técnicas y agrotécnicas, empresas y organizaciones aliadas. La conformación de esta iniciativa cuenta con la participación de UNICEF, la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) y el Centro de Estudios Federales (Cefed), entre otros actores.

Durante las jornadas de formación y capacitación, los espacios de trabajo y vinculación con empresas y organizaciones de la región estuvieron moderados por Guillermina Laguzzi, Responsable de Proyectos Regionales, especialista en Educación y Trabajo, por parte de OEI.

Estuvieron presentes: ADIMER (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos), Lambert Remolques, Fundación Las Camelias, Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Unión Industrial Argentina (UIA), Fundación Petropack, Fundación La Agrícola Regional, Gauss Maquinarias, Haimovich y Veterinaria Hernández. También participó un estudiante universitario de la UTN Paraná, representando a uno de los proyectos ganadores del concurso de la “Semana del Emprendimiento e Innovación 2026” que organiza el Consorcio AFIDEER (Asociación para la Formación, Investigación y el Desarrollo del Emprendimiento en Entre Ríos).

Red de Escuelas Técnicas que Transforman se implementa mediante una alianza entre el Consejo General de Educación (CGE), Fundación Banco Entre Ríos, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y Somos Red, y busca fortalecer la educación técnica y su articulación con el entorno productivo.