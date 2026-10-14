Estudiantes universitarios tomaron la Facultad de Trabajo Social de la UNER contra el ajuste universitario

La acción expresa el malestar universitario frente al ajuste presupuestario y las políticas del gobierno de Javier Milei hacia las casas de altos estudios y otros sectores de la sociedad.

Una asamblea estudiantil resolvió tomar la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner) de Paraná y realizar una vigilia hasta la marcha en defensa de la universidad pública. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Docentes de Entre Ríos (Sitradu), Sofía Cáceres Sforza, destacó a AIM que “la medida se inscribe en las acciones de protesta que se multiplican en las universidades del país contra las políticas de ajuste del gobierno nacional”, resaltó el portal de Aim.

La acción forma parte de un escenario de creciente organización del movimiento estudiantil frente al ajuste presupuestario y las políticas del gobierno de Javier Milei hacia las universidades nacionales. La toma es acompañada por la elaboración de carteles y banderas con consignas en defensa de la educación pública y de la organización estudiantil: “Juventudes organizadas por la universidad pública” y “Facultad tomada”.

La decisión “fue adoptada durante una asamblea estudiantil que definió la permanencia en las instalaciones de la facultad, donde se organizaron distintas actividades para acompañar la protesta”, contó al portal de Aim, Cáceres Sforza.

“Estamos acá, van a comer acá y se van a quedar los estudiantes y mañana también va a seguir y, seguramente, al mediodía habrá una olla popular antes de la marcha”, indicó la docente.

La toma es defensa de la educación pública y contra el programa económico nacional y provincial.

En ese marco, la politóloga vinculó la decisión adoptada en Trabajo Social “con las distintas acciones que vienen desarrollándose en universidades de todo el país, en un contexto de conflicto por el financiamiento de la educación superior”. Al respecto, consideró que “la iniciativa también responde a un proceso más amplio de organización de las juventudes, tanto en Argentina como a nivel internacional, ya que vemos las juventudes organizándose para resistir a la ultraderecha y al ajuste”.