La Federación de Jubilados ve un escenario preocupante para los jubilados y pensionados provinciales

La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos manifestó su preocupación ante la grave situación que atraviesan los jubilados y pensionados provinciales: “los montos anunciados como recomposición son insuficientes y están muy por debajo de lo que aumentó el costo de vida. En esta etapa deberíamos poder vivir dignamente con nuestros ingresos, sin embargo, perdemos poder adquisitivo”, afirmaron.

Además, hicieron hincapié en el enojo e incertidumbre que generaron los nuevos recibos de sueldo en sus afiliados y también en la brecha tecnológica que jubilados y pensionados enfrentan.

"En un contexto económico de crisis, muchos de nosotros estamos lejos de percibir el promedio de lo que se afirma desde las autoridades provinciales como una jubilación promedio (1.500.000 pesos), según nuestros cálculos un 80 por ciento de los jubilados cobran entre 950.000 de 1.050.000 pesos", subrayaron.

Y ahondaron: "Los aumentos son insuficientes y es alarmante el porcentaje de endeudamiento de nuestro sector para afrontar gastos cotidianos. Como Federación, seguimos sin poder participar en las mesas de negociación salarial a pesar de haberlo solicitado. La reciente modalidad adoptada para la emisión de los recibos de sueldo ha generado enojo e incertidumbre acerca de los conceptos percibidos. Los jubilados y pensionados debemos tener un desglose que explique cómo está compuesto ese haber".

"No hay justificación jurídica ni técnica para que haya sólo dos códigos en los recibos. Por otro lado, debemos señalar que hay una gran cantidad de jubilados y pensionados están 'cayéndose del sistema' al no tener acceso a internet, manejo de apps o herramientas digitales en general tanto del OSER, como el Banco de Entre Ríos y los trámites en la Caja de Jubilaciones. Cada día se hace más grande la brecha tecnológica para un sector de la población, aunque otros podamos adaptarnos. Vemos con gran alarma la continuidad de los montos no remunerativos para activos y pasivos", manifestaron luego.

Finalmente, renovaron desde la Federación recordaron que continuarán reclamando "un salario digno, remunerativo y bonificable". "Históricamente la Federación se manifestó en defensa de los derechos de los jubilados y la solidaridad de nuestro sistema previsional. Estamos convencidos de que no debemos ser la variable de ajuste en tiempos de crisis: que la emergencia deje de ser una excusa para recortar aquello que hemos conseguido con una vida entera de esfuerzo y trabajo", finalizaron.