Otra postergación: el oficialismo presentó un dictamen de la Ley de Ética Pública y el PJ pidió tiempo

Aunque estaba previsto su tratamiento en la sesión programada para este miércoles a las 13, el proyecto de Ley de Ética Pública y Ficha Limpia no se discutirá en el recinto. La nueva postergación obedece a un pedido de la oposición que argumentó que necesita tiempo para analizar el dictamen que presentó el oficialismo este martes a última hora.

Ante la consulta de ANÁLISIS, fuentes de las comisiones en las que se está debatiendo el texto confirmaron que el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo no será tratado en la sesión.

“El borrador ingresó anoche cerca de las 23 y no había tiempo para estudiar el texto antes de la reunión de comisión, programada para este miércoles a las 10”, se argumentó. En concreto, la oposición solicitó un plazo de una semana y el debate se retomará el miércoles 21.

El proyecto, que estuvo dos años paralizado luego de obtener media sanción de la Cámara de Diputados, está siendo analizado en reuniones conjuntas de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales.

Una vez que llegue al recinto, el oficialismo tiene los votos para su aprobación. No obstante, la intención del gobierno de Rogelio Frigerio es alcanzar un dictamen único, suscripto por los miembros de las comisiones que presiden, respectivamente, Nancy Miranda (Frente Cimarrón-Federal) y Juan Pablo Cosso (PJ-Villaguay). De hecho, desde el oficialismo se aclaró que buena parte de los cambios introducidos -que motivarán que la iniciativa vuelva a la Cámara de Diputados en revisión- fueron solicitados por el peronismo.

En la sesión de este miércoles, en tanto, está previsto que se sancione el proyecto del Poder Ejecutivo que establece la conformación de una comisión de seguimiento de la deuda pública.