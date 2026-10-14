Rumbo a la Quinta Marcha Federal Universitaria, crece el reclamo contra el desfinanciamiento educativo

De cara a la Quinta Marcha Federal Universitaria, se reunieron organizaciones sindicales y estudiantiles, representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y diputados y diputadas de la Nación de diferentes bloques.

En una semana clave y de grandes definiciones, acordaron exigir el inmediato cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y recomposición del salario docente y nodocente y su incorporación al Presupuesto 2027, contemplando los recursos necesarios para salarios, becas, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.

También se declararon en estado de alerta de cara a la sesión especial de la Cámara de Diputados y exigieron recuperar la inversión en el Sistema Educativo Nacional, que incluye universidades y escuelas, frente a la fuerte reducción presupuestaria del gobierno nacional.

Al abrir el encuentro, la diputada nacional Blanca Osuna señaló que la jornada constituye un espacio multisectorial y multipartidario en defensa de la educación pública. En pleno debate del Presupuesto 2027 y frente al incumplimiento de las leyes vigentes, advirtió sobre una situación de emergencia educativa que afecta gravemente al Sistema Educativo Nacional y a las provincias.

Remarcó que garantizar el derecho a la educación es una responsabilidad indelegable del Estado, establecida por la Constitución Nacional. Desde el ámbito universitario, Anselmo Torres, vicepresidente del CIN sostuvo que “Es clave que el Presupuesto 2027 contemple el cumplimiento completo de la Ley de Financiamiento Universitario para recuperar lo que hemos perdido”.

Por su parte, Germán Pinazo, rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, advirtió que los salarios universitarios se encuentran entre los más bajos de América Latina por tercer año consecutivo. También cuestionó la falta de inversión en infraestructura universitaria. La vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires denunció el desfinanciamiento de los programas de educación universitaria en contextos de encierro y advirtió sobre el retroceso que implica el desmantelamiento de políticas que habían permitido ampliar el acceso a la educación superior y mejorar las oportunidades de las personas privadas de su libertad.

En representación de los sindicatos, Clara Chevallier, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, advirtió que uno de cada diez trabajadores universitarios renunció porque los salarios no le permiten llegar a fin de mes.

Sonia Alesso, de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, señaló que la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente agravó la situación salarial.

Por su parte, Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades, reclamó que todas las leyes aprobadas por el Congreso se incorporen al Presupuesto 2027 y sostuvo que la lucha por la universidad pública también es una lucha por la soberanía y la democracia.

Los representantes universitarios y sindicales coincidieron en la necesidad de recuperar los recursos perdidos, garantizar el cumplimiento de la ley y frenar el desfinanciamiento del sistema científico y universitario.

Desde el movimiento estudiantil, reclamaron mayor presupuesto para comedores y becas, y denunciaron la persecución a estudiantes, la violencia que sufrieron al ingresar a la Secretaría de Educación de la Nación, en Buenos Aires, y el vaciamiento de las universidades públicas.

La convocatoria del jueves 15 de octubre tendrá alcance federal y reunirá a la comunidad universitaria en defensa de la educación pública. Como se expresó durante la reunión, la única lucha que se pierde es la que se abandona.

Participaron del encuentro, por las autoridades universitarias, Anselmo Torres, vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Río Negro; Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martin; Sandra Tourlucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes; Alejandro Ades, secretario general de esa universidad; Leandro Quiroga, vicedecano de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata; Germán Pinazo, de la Universidad Nacional de General Sarmiento; Walter Panessi, rector de la Universidad Nacional de Lujan y María Laura Figueras y María Gabriela Mefano, de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios.

Por las organizaciones sindicales participaron Julián Talledo y Daniel Ricci, de la Federación de Docentes de las Universidades; Clara Chevallier y Octavio Miloni, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios; Sonia Alesso, de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina; Francisca Staiti, de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios; Pedro Sanllorenti, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios; Julio Condori y Norberto Cabanas, de la Unión Docentes Argentinos; José Gabriele y Leandro Lata, de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional; y Silvia Núñez, secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes.

Por el movimiento estudiantil participaron Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina; Albana Velozo y Sabrina Ramírez, de la Juventud Universitaria Peronista; Solange del Río; Nehuén Corbeletto, coordinador nacional de la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista; Fernanda De Carolis, secretaria adjunta de la Mesa Nacional de la Franja Morada; y Agostina Olivera. Además, participaron diputados y diputadas nacionales de distintos bloques, entre ellos Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Provincias Unidas, la Unión Cívica Radical y el Frente de Izquierda.