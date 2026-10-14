Senador Juan Pablo Cosso: “No queremos una ley de Ética Pública para un reel de Instagram”

El senador departamental por Villaguay, Juan Pablo Cosso, explicó las razones de la nueva postergación del proyecto de Ética Pública y Ficha Limpia en Entre Ríos. En diálogo con Daniel Enz, en el programa televisivo “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), cuestionó la decisión del oficialismo de retomar la redacción original de Diputados, defendió los aportes del justicialismo y reclamó una norma que garantice transparencia efectiva sobre el patrimonio de los funcionarios. También analizó las condenas de Sergio Urribarri y Pedro Báez, el funcionamiento de los controles estatales y las dificultades del peronismo para reconstruir una conducción política.

Cosso aclaró que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, mientras que el proyecto también se trata en conjunto con la Comisión de Legislación General, a cargo de la senadora Nancy Miranda. Según relató, durante las primeras reuniones se alcanzaron consensos sobre modificaciones al texto aprobado por Diputados, con la participación del secretario de Justicia, Julián Maneiro, y del secretario de Legal y Técnico, Esteban Vitor. Sin embargo, sostuvo que el Poder Ejecutivo decidió después avanzar con la redacción original y exigir que los proyectos salieran con o sin dictamen.

El senador enumeró diferencias vinculadas con la declaración patrimonial, la valuación de bienes y la inclusión de los criptoactivos. Cuestionó, en particular, que el texto mantuviera el avalúo fiscal en lugar del valor real de los bienes. “Yo tengo una casa que vale 60 millones de pesos… bueno… la declaración jurada figura que tengo una casa de 60 millones de pesos. No el avalúo fiscal, que es un monto irrisorio”, ejemplificó.

También reclamó mayor información sobre las sociedades comerciales en las que participan los funcionarios, porque, a su entender, una declaración limitada a la participación societaria podría ocultar activos. El objetivo, afirmó, es que la ciudadanía pueda conocer el patrimonio de quienes integran los Poderes del Estado. Por eso, marcó distancia frente a una aprobación centrada en el anuncio político: “Nosotros desde el justicialismo queremos que haya una ley de Ética Pública, queremos que haya Ficha Limpia, queremos que haya doble conforme, pero no queremos una ley de Ética Pública para un reel de Instagram y decir que tenemos Ley ni Ficha Limpia, sino que una ley que realmente quede para el futuro”.

Sobre las condiciones para acceder a candidaturas, Cosso explicó en la entrevista con Daniel Enz que la reducción del impedimento de diez años después de una condena hasta el cumplimiento de la pena fue propuesta por la senadora Patricia Díaz y aceptada por ambos sectores. Sostuvo que el plazo original carecía de justificación y podía resultar más gravoso que la propia condena. En cuanto al doble conforme, defendió la revisión de la sentencia por un tribunal superior, sin esperar necesariamente a que se agotara la instancia extraordinaria. Aclaró, además, que el peronismo no buscaba legislar en función de nombres propios: “No estamos legislando, pensando en casos individuales o que si tal persona va a poder ser candidato o no”.

La situación judicial de exfuncionarios también apareció en la entrevista con Daniel Enz. Cosso reconoció que las condenas de Sergio Urribarri y Pedro Báez constituyen una dificultad para el justicialismo, aunque consideró que el espacio todavía cuenta con gestiones y políticas para mostrar. Admitió que quizá no hubo todas las instancias de autocrítica que algunos sectores esperaban, pero destacó una reorganización partidaria y la aplicación de sanciones. A la vez, describió al peronismo como dependientes “de la falta de una conducción clara”.

En materia de controles, afirmó que hoy existe mayor atención sobre el uso de los recursos públicos, tanto por parte de los organismos estatales como de una sociedad que exige transparencia. Sobre el Gobierno provincial, fue categórico al reconocer que no detectó irregularidades: “¡De hecho, si los notaría, tendría que denunciarlo!”, afirmó. No obstante, señaló demoras en algunos dictámenes del Tribunal de Cuentas y reclamó mejoras para evitar que las observaciones lleguen cuando los funcionarios ya dejaron sus cargos.

Finalmente, Cosso defendió el papel de la oposición en el Senado y sostuvo que el peronismo debe definir cuanto antes una estrategia electoral. “Necesitamos ya tener un hombre con el traje… un hombre o una mujer con el traje de candidato o candidata a gobernador o a gobernadora para empezar a caminar la provincia”, afirmó. Para el senador, la recuperación política dependerá de un mensaje claro, una propuesta capaz de interpelar a nuevos sectores y una conducción que permita ordenar las decisiones del partido.

-El proyecto de Ley de Ética Pública y Ficha Limpia sufrió hoy una nueva postergación. Recordemos que ya hace más de dos años que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Usted preside la comisión de Legislación General, que es donde se está debatiendo. ¿Por qué esta postergación?

-Sí, primero me permito una corrección. Presido la Comisión de Asuntos Constitucionales y también está en conjunto el proyecto de Legislación General que la preside la senadora Nancy Miranda. Y ya desde hace un tiempo esta parte, cuando recién viene el proyecto de Diputados, que tuvimos los primeros debates en comisión, que se lo invitó en su momento. a Julián Maneiro (secretario de Justicia y Gobierno), también participó Estevan Vitor (ex diputado provincial y actual secretario de Legal y Técnico de la Provincia) de la reunión de comisión y ahí se había avanzado bastante en varias modificaciones a lo que era el proyecto como había venido de Diputados. Y cuando teníamos un cierto consenso, después hubo un cambio en el Poder Ejecutivo cuando nosotros perdemos la mayoría y en varios proyectos que uno fue el de Consorcios Camineros y después pasó también con este proyecto que ellos deciden avanzar con la redacción original de Diputados y empezar a pedir que las cosas salgan con o sin dictamen de comisión, imponiendo la mayoría. Y pasó con Consorcios Camineros. Iba a pasar con este proyecto también. Tuvimos una reunión con el Poder Ejecutivo, la cual nos parecía -después de tanto tiempo- en la cual habíamos arribado a varios consensos de modificación y tirar eso por la borda, cuando la realidad es que había varios puntos del proyecto que como vino de Diputados, que a nuestro entender, se podía llegar a modificar casos por ejemplo de los criptoactivos; por ejemplo, los jefes Departamentales de Policía no estaban incluidos para tener que presentar declaraciones juradas, cuestiones relativas a los avalúos de los bienes muebles e inmuebles. El proyecto hoy como está figura por ejemplo que tiene que figurar el avalúo fiscal, cuando esto no es una declaración jurada fiscal la que se tiene que presentar, sino una declaración jurada patrimonial, es decir, yo tengo una casa que vale 60 millones de pesos… bueno… la declaración jurada figura que tengo una casa de 60 millones de pesos No el avalúo fiscal, que es un monto irrisorio. De hecho, a la hora de tributar tenemos que declarar dos veces el avalúo fiscal y a la hora de darle transparencia a nuestros bienes no vamos a poner el avalúo real cuando no hay ningún impedimento para eso. Así que bueno… Tuvimos distintas reuniones, nosotros hicimos varios aportes, fueron tomados. En la última reunión, la senadora (Patricia) Díaz hizo aproximadamente unos 10 aportes, que se lo remitimos al oficialismo hace 10 días aproximadamente y recién ayer a las 22:30-22:45 tuvimos una respuesta cuando la reunión de comisión era hoy a la mañana. Así que bueno, hoy en la comisión se decidió habiendo un compromiso previo de intentar avanzar en un dictamen conjunto, eso lo quiero dejar muy en claro, que nosotros desde el justicialismo queremos que haya una ley de Ética Pública, queremos que haya Ficha Limpia, queremos que haya doble conforme, pero no queremos una ley de Ética Pública para un reel de Instagram y decir que tenemos Ley ni Ficha Limpia, sino que una ley que realmente quede para el futuro y que realmente le de transparencia y que la comunidad que es la interesada pueda ver cuál es el patrimonio de los funcionarios que integran los poderes del Estado.

¿Cuáles son los principales cambios del borrador que presentó el oficialismo?

-Ellos, anoche nos hacen la devolución de lo que nosotros le habíamos remitido. Por ejemplo, en este caso lo que decía de los avalúos no está contemplado, es decir, se sigue insistiendo con el tema del avalúo fiscal, si se han receptado varias de las modificaciones. Lo que tiene que ver con los criptoactivos, si se receptó. Una cuestión que se dejó afuera y que nosotros vamos a insistir tiene que ver con la declaración de cuando un funcionario integra distintas sociedades. Es decir, que eso sabemos que se puede utilizar a la hora de intentar disfrazar un patrimonio. Por ejemplo, puedo presentar de que integro la sociedad, por decir, no sé, “El campito SA” y que tengo X cantidad de participación societaria, pero si no muestro cómo está integrada esa sociedad -que eso puede ser público- también nosotros proponemos que quede a resguardo para respetar los derechos de terceros… pero ,bueno, que se sepa el patrimonio también de esa sociedad, porque después resulta que ese Campito SA tenía un montón de activos que no estaban declarados, que están integrados por familiares de ese funcionario. O sea… nosotros lo que buscamos más que nada es darle transparencia y estos cambios, creo que en esta semana ojalá podamos tener el ida y vuelta necesario que más que nada lo estamos teniendo sobre todo con el secretario de Justicia para poder arribar a un dictamen de consenso.

-En el texto, hay algunas cosas puntuales. En el texto original se prohíbe ser candidato al funcionario hasta 10 años después de una condena y en el actual se reduce hasta el cumplimiento de la pena. Eso es así. ¿Quién propuso este cambio?

- Ese cambio lo propuso la senadora Díaz y fue receptado por nuestro bloque como por el oficialismo; teniendo en cuenta -sobre todo- porque primero que los 10 años no tenía ningún tipo de justificación y, sobre todo, porque puede haber que ser una condena de 2 a 3 años y que el impedimento de la candidatura sea más gravoso que la pena en sí. Entonces, lo que se busca es que sea equitativo a la pena. Lo que sí, con respecto al doble conforme y a Ficha Limpia, nosotros entendemos que el estándar del doble conforme creemos que garantiza, sobre todo, que está revisado por un Tribunal Superior la condena y no esperar a la condena firme, que por ahí fue un debate que se dio en su momento porque entendemos que quedaría dilatado en el tiempo hasta que se resuelva un recurso extraordinario.

-Hay una modificación puntual que por ahí llama la atención; tanto para ser candidato como para ser funcionario, no se debe tener condena por delitos dolosos, donde se es consciente de lo que se está cometiendo. Esto antes no estaba. ¿Lo pidieron del peronismo también?

-No, lo que tiene que ver con los delitos… no se modificó. Quedó toda la enumeración de los delitos como vino de Diputados.

-También lo de culposo.

-Sí.

-Porque por ejemplo el exfuncionario Juan Enrique Ruiz Orrico, condenado por homicidio culposo por las muertes provocadas en la tragedia en la ruta, podría ser candidato dentro de 5 años, al día siguiente de cumplir la pena.

-Por cinco años tendría suspendida. Exactamente.

-Y en el caso de Adán Bahl, José Eduardo Lauritto, José Ángel Allende, José Cáceres, Guillermo Guastavino y demás imputados en la causa Contratos 2 también podrían serlo al término de las penas, si son condenados, porque están imputados por peculado culposo.

-Sí, bueno, dependiendo la pena, obviamente. En estos casos son personas que no están condenadas.

-Pero estas cuestiones puntuales, ¿tuvieron algo que ver en el trabajo, en el proyecto o no? O sea, como situación posible, digamos.

-No, no, En realidad, lo que nosotros buscamos no es una ley que tenga nombre y apellidos. Yo creo que, si entramos en esa disyuntiva, esta ley se va a trabar y no sale nunca.

-Está bien desde usted. Pero, nosotros lo podemos decir perfectamente.

-Ah, no, sí. A lo que apunto es que no estamos legislando, pensando en casos individuales o que si tal persona va a poder ser candidato o no. Si nos ponemos los anteojos del 2027 esto no es imposible.

-Otro cambio al que se le puede poner un nombre y apellido, más allá de lo que usted dice, tiene que ver con la incompatibilidad previsional. El texto con media sanción declaraba incompatible ser funcionario con el cobro de cualquier jubilación o retiro y el nuevo texto lo restringe a la jubilación provincial. Uno de estos casos sería el del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, que cobra un sueldo y a la vez un retiro de la Policía Federal por un dictamen diferente del Estado. ¿El PJ pidió este cambio, están de acuerdo?

- Sí, hasta el momento se mantiene, o sea, solamente se mantiene con respecto a jubilaciones provinciales.

- ¿Cuánto considera usted que le demandara al peronismo poder recuperar credibilidad entre los vecinos después de la condena carcelaria de un exgobernador como Sergio Urribarri o la de un exministro como Pedro Báez?

-Y a ver… yo creo que eso, sobre todo, lo que tiene que ver con las condenas de Urribarri y de Báez, creo que eso -obviamente- la Justicia ya se ha expresado. Y creo que ya hay una nueva camada de dirigentes hoy, que en su momento la sociedad lo pondrá… estaremos a consideración de la gente y creo que…

-Ustedes son la nueva generación. Pero, la gente, imaginamos que ustedes van a pedir el voto o van a hablar de las virtudes de peronismo y les deben recordar esa cuestión.

-Sí, pero también hay una realidad de que, si bien está eso presente… esta persona está condenada están purgando su pena, la están empezando a cumplir, como así también nosotros no renegamos en su momento de lo que han sido, por ejemplo, obras y cuestiones que se hicieron en esa época y que se gestionaron durante el peronismo. Creemos nosotros que más allá de esta situación y de estos dirigentes -que son casos puntuales, individuales y particulares-, creo que tenemos otras cosas para mostrar, para que la gente confíe en nosotros, en nuestra forma de gobernar, en nuestra visión del Estado, nuestra forma de manejar los recursos públicos. Yo vengo de un lugar como Villaguay en la cual somos un ejemplo de gestiones… que tenemos muchas cosas para mostrar y que la gente lo pone en valor más allá de las cuestiones individuales que se han hecho otros tiempos.

- ¿Usted entiende que el PJ Provincial se dio margen realmente para hacer una autocrítica firme y contundente? Que pueda hacerla diferenciar a la gente que no son todos tan malos y no son todos tan buenos. Y que hay diferencia entre uno y otro…

-No sé si hubo quizás todas las instancias de autocrítica como se hubiera querido, ¿no? Sí veo hoy, por lo menos, que a la hora de encarar algunas cuestiones vemos otra organización que no teníamos. Por lo menos, a principios del 2024, por sobre todas las cosas, que fue cuando recientemente se habían perdido las elecciones. Creo que haberles dado lugar también a que el partido se pueda reestructurar, a que haya Congreso partidario, que bueno que haya sanciones cuando hubo que cuando que haberlas y también hoy vemos que hay un grupo también de dirigentes importantes, un grupo de intendentes, de legisladores que está tratando de encarar de nuevo esta situación. Yo creo que igual somos presos por ahí de la falta de una conducción clara, que no estamos acostumbrados a no tenerla.

-Usted nota cambios en los funcionarios del actual gobierno provincial respecto de ser más transparentes y cuidadores de los dineros públicos. Máxime después de estas condenas de Urribarri, donde se atacaron esas prácticas. ¿O considera que son tiempos donde todo pasa?

-No. Creo que los mecanismos de control tanto del Tribunal de Cuentas, también todo lo que tiene que ver con la parte de auditorías contables… Bueno, nosotros de hecho al principio de este año le dimos acuerdo a lo que fue la figura del Contador y el Tesorero de la provincia. Creo que hoy por hoy se es mucho más cuidadoso a la hora del manejo de los fondos públicos y, sobre todo, también porque estamos ante una sociedad que está cansada, que está harta de ver este tipo de situaciones. Creo que tiene la lupa muy encima del cuidado de los fondos públicos, que se nos exige transparencia tanto no solo a las legislaturas sino al Poder Ejecutivo y también al Poder Judicial.

-Usted no ha notado nichos o algunos “senderitos” de corrupción que puede haber en este gobierno.

- ¡No! De hecho, si los notaría, tendría que denunciarlo.

-Pero, por ahí quizás podría decir, veo algunas cosas que se podrían mejorar y no se mejoran.

-No… bueno… la verdad que no

-Usted ha sido muy crítico cuando se conformó la nueva obra social. Fue el miembro informante y fue muy duro…

-Sí… fue un dictamen alternativo.

-Eso lo llevó a hacer en este tiempo un seguimiento. Porque a los legisladores les cuesta seguir los temas. Poner al equipo de gestión a ver cómo son las licitaciones, las contrataciones… y ver si se puede justificar lo que se anticipó que podía pasar o no. Nos preocupa que no hagan seguimiento, a pesar que tienen personal para hacerlo.

-Sí, nosotros más que nada con respecto al caso puntual, por ejemplo, de Oser, sí hemos estado en contacto con uno de los síndicos fiscalizadores por algunas cuestiones puntuales y hemos hecho los pedidos de informes. Algunos a la fecha todavía no han sido respondidos. Obviamente, que de detectar algún tipo de situación que uno considera que se está configurando algún tipo de delito, tenemos la obligación desde ya de denunciarlo.

- ¿No faltan más controles del Estado? O sea que funcionen mejor los controles del Estado: el Tribunal de Cuentas o los otros organismos de control. No hay una falencia donde se debería exigir más.

-Y siempre los controles son perfectibles. Pero, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en lo que tiene que ver al manejo de los fondos públicos, por ahí uno está más cercano que es el control a los municipios, comunas, Juntas de Gobierno que por ahí son con los que más contacto en mi caso, por la función, es con lo que tengo. Los controles son muy exhaustivos, sobre todo del Tribunal de Cuentas, quizás. Sí, una problemática que me parece que se podría mejorar es que muchas veces el control, los dictamen del Tribunal de Cuentas llegan sumamente tarde, cuando quizás ya la persona ni siquiera está en la función o tiene que contestar un expresidente de comuna un informe, un oficio y hace 15 años, que hace 4-5-10 años que dejó de ser funcionario y le queda sin contestar. Y eso termina en una condena y pagando una multa. Pero, creo que eso sí se podría mejorar sobre el lado del Tribunal de Cuentas, por ejemplo.

¿Ha hablado alguna vez con Rogelio Frigerio?

-Sí, he hablado. He hablado. O sea, no hablo diariamente. Pero, sí tengo un buen diálogo con el gobernador, también con los ministros, sobre todo, con el ministro (de Gobierno y Trabajo) Manuel Troncoso que fuimos diputados juntos en la gestión anterior. Sí he tenido diálogo con el gobernador.

- ¿Considera que usted puede ser una de las excepciones o nota que hay diálogo, y que el oficialismo escucha a los opositores?

-A nosotros nos ha escuchado. Nosotros hemos planteado, creo que también hemos sido una oposición sumamente constructiva en nuestro lugar en el Senado, Tanto cuando teníamos la mayoría como ahora. En este momento hemos dado todas las herramientas al gobierno provincial, pese a que muchas veces el gobernador ha sido injusto con nosotros, a veces en declaraciones públicas, porque nosotros hemos dado herramientas. Todas las emergencias… la emergencia alimentaria, la emergencia educativa, la emergencia en obras públicas, apoyamos la reforma política. En mi comisión hemos aprobado dictámenes de fiscales, de defensores, de juez del Superior Tribunal de Justicia. Apoyamos también la reforma del Consejo de la Magistratura, el juicio por jurado y siempre hemos mejorado un montón de leyes que han llegado de Diputados y generalmente se nos cuentan las pérdidas, caso por ejemplo cuando no se acompañó el RIGI o algunas cuestiones menores que no hemos acompañado. Pero, creo que hemos sido una oposición sumamente constructiva y que le ha dado al gobierno provincial todas las herramientas, sobre todo, al inicio de la gestión.

-Cómo se vivió desde adentro ese proceso y cómo es hoy el clima de trabajo, con tres bancadas unipersonales (Patricia Teresa Díaz, Nancy Susana Miranda, Gladys Elizabeth Domínguez).

- ¿Cómo? ¿En qué sentido?

-Y no es muy normal que se rompa un bloque y que se pase de esa manera.

-No, no, para nosotros fue muy complejo. Creo que un poco lo que pasó con el bloque quizás sea una foto de lo que le venía pasando al peronismo ahora al inicio de esta gestión de gobierno. Es decir, creo que la falta de una conducción, no me refiero a la presidencia del bloque, sino de una conducción partidaria, nos fue desgastando. Y, bueno, primero pasó con la ley de Oser, que se fue la senadora Díaz. Luego el caso de Nancy (Miranda) cuando la reforma previsional y ahora el último de Patricia Díaz, que creo que también es una consecuencia de lo acontecido con Daniel Rossi (intendente de Santa Elena y esposo de Díaz), que sigue otro rumbo y bueno… ella lo ha acompañado. Pero, la verdad que para nosotros fue muy complejo, sobre todo, porque entendemos que teníamos una gran oportunidad y bueno que la verdad se ha dejado pasar, sobre todo, cuando teníamos la mayoría.

-Este tema lo habló con Manuel Troncoso, porque aparecía como un hombre clave a la hora del operativo seducción.

-Qué tema…

-Este tema de que se salgan del bloque peronista las senadoras…

-No, no… eso… Es que en realidad las tres senadoras no se fueron al bloque de Juntos por el Cambio.

-Han ido por un intermedio…

-Quizás el caso puntual de Domínguez es la que más por una cuestión de tiempos… es la que más tiempo de fue, y ha acompañado en más proyectos al oficialismo. La verdad no lo hablé con el ministro a esta cuestión. Pero, bueno, es una realidad que nosotros hoy tenemos una minoría que, a pesar de eso -como lo hemos hecho ahora con este proyecto- seguimos haciendo nuestros aportes para hacer mejores leyes. Y también destacar que, a pesar de esa situación, también creo que fruto del buen trabajo que hemos hecho, en mi caso he mantenido la presidencia de una de las comisiones más importantes del Senado.

- ¿Qué es lo que más le objeta a Frigerio?

-Que yo le objeto a Frigerio.

-Sí. Usted como senador provincial peronista…

-Bueno… creo que algunas cuestiones que tienen que ver a la gestión diaria del gobierno y, sobre todo, que creo que son consecuencia de un alineamiento con el gobierno nacional. Caso, por ejemplo, de obras públicas paralizadas que a la fecha no se han podido reactivar; cuestiones relativas al salario docente, que son algunas cuestiones que el gobernador las manifestó en su campaña y a la fecha esos resultados no se ven… lo que tiene que ver con mejoras para los trabajadores públicos que tampoco se están viendo. Y sí le destaco algunas cuestiones como tienen que ver relativa al impulso de este tipo de leyes como la que estamos trabajando ahora.

-Estamos a mediados de octubre. ¿Cuánto de chance tiene el peronismo de acá a las elecciones, que no tenemos duda que se van a delatar en la provincia, cuánto de chance para intentar recuperar el gobierno?

-Y creo que tenemos que poner todos los esfuerzos para poder primero llegar a la gente con un mensaje claro. Un mensaje que se educa a la gente a volver a acompañarnos. Creo que eso es una cosa que no hemos logrado, que no hemos mejorado tampoco a la fecha lo que tiene que ver con la comunicación del peronismo tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Sí, creo que necesitamos lo más pronto posible ya tener, creo yo -es una opinión estrictamente personal- pero tener ya un jugador por lo menos en la cancha.

-Ese nombre es José Eduardo Lauritto…

-No sé si es Lauritto o no, porque no lo ha dicho. Pero, necesitamos ya tener un hombre con el traje… un hombre o una mujer con el traje de candidato o candidata a gobernador o a gobernadora para empezar a caminar la provincia. Siempre pensando que en esto coincido con algo que dijo Adrián Fuertes el otro día: siempre pensando en el peor de los escenarios, es decir, en que se van a sacar las PASO o que las elecciones se van a adelantar; porque si no, no vamos a tener tiempo y, sobre todo, creo que las chances siempre están. Hay que poner a los mejores jugadores en cada en cada territorio y no podemos darnos el lujo como partido de tener posibles candidatos a gobernadores integrando una lista de diputados. Tenemos que tenerlos jugando por la intendencia de cada pueblo.

-Y a nivel nacional, ¿quién sería su figura para competirle a Javier Milei?

-Y la verdad que no tengo una preferencia. Creo que los nombres que circulan más que nada el de Axel Kicillof…

-Está muy mal en las encuestas…

-Sí, no está bien. He visto las encuestas. Creo que también corre riesgo. Hoy veía algunas noticias del riesgo de Kicillof de ralentizarse, es decir, al final de no terminar de decidirse por una cuestión o por otra y la verdad que bueno esperemos… necesitamos de una figura a nivel nacional.

- ¿Sergio Massa tiene margen para volver a presentarse? Lo marcamos por la relación Massa-Fuertes.

-Creo que Massa puede aglutinar a un sector del peronismo. No sé cómo estarán los números con respecto a su imagen porque sabemos que fue siendo ministro de Economía con una inflación muy alta. Pero, creo que es un dirigente que sí puede aglutinar a muchos sectores. Nosotros necesitamos imperiosamente llegar a la gente, como en su momento Milei logró llegarle con el tema de la casta y la dolarización… o en su momento (Carlos Saúl) Menem con la revolución productiva y el salariazo… nosotros, necesitamos ir con una alternativa para convencer al electorado y, sobre todo, a un electorado joven que hoy por hoy a muchos dirigentes de lo nuestro no lo conocen. Esa es la realidad.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 14 de octubre de 2026