Arroyos Crespo y Espinillo: las aguas rojas, las dudas y una industria crespense que se niega a pagar la multa

las miradas se centran en dos posibles causas: el uso de agroquímicos y las lagunas de tratamiento de la ciudad de Crespo.

Las aguas de los arroyos Crespo y Espinillo se tiñeron de rojo intenso. Y no fue la primera vez, ni tampoco un hecho aislado: la situación ya había generado preocupación en varios sectores de la comunidad durante los años 2024 y 2025. Y un poco más atrás también.

Y esta vez, nuevamente, las miradas se centraron sobre dos posibles causas: el uso de agroquímicos en campos cercanos y las lagunas de tratamiento de la ciudad de Crespo. Así lo registró este miércoles el programa Cuestión de Fondo (CdF), que se emite por Canal 9 Litoral.

Tipos de contaminación

Rafael Lajmanovich, docente e investigador del Conicet, explicó que hay diversas causas que influyen en un proceso de contaminación. “Algunos procesos son difusos y otros son puntuales. Uno de los procesos de contaminación difuso tienen que ver, por ejemplo, con los residuos de agroquímicos”.

“Después aparecen los procesos puntuales de contaminación, como sucede en las zonas industriales o como podría producirse durante un accidente donde un camión vuelca una sustancia contaminante”.

En esta cuenca existen los dos fenómenos: contaminantes difusos y contaminantes puntuales. Los primeros suelen ser muy notorios durante las lluvias, ya que las precipitaciones producen un lavado muy rápido del área de influencia y en pocas horas se provoca un escurrimiento de materia orgánica y de todo tipo de residuos. Pero a su vez existe la contaminación puntal que es muy fácil de observar. “Porque el arroyo Crespo está conectado con industrias o plantas de tratamiento que de manera prácticamente permanente generan un flujo constante de materiales de deshechos de distinto tipo”, sostuvo Lajmanovich.

“El arroyo Crespo se puede ver desde las imágenes que nos brinda el Google Earth y uno aprecia a simple vista que existe una conexión entre las lagunas de tratamiento de esa ciudad y dicho cauce de agua”.

El color del agua es un indicio

Luego que aparecieran nuevamente este año los arroyos Crespo y Espinillos teñidos de rojo, la Fundación Cauce y el Foro Ecologista de Paraná reclamaron “urgente atención” por parte de las autoridades gubernamentales. Y no se quedaron allí: también presentaron un escrito ante la fiscalía federal de Paraná, donde ya se encuentra radicada la denuncia penal por contaminación de la cuenca.

“Solicitamos que se disponga con carácter urgente la toma de muestras y realización de análisis, con el objetivo de determinar las características de la alteración observada y preservar evidencia que pueda resultar relevante para la investigación. El color del agua es un indicio”, alertaron desde ambas entidades.

“Necesitamos saber qué hay en el agua, de dónde proviene y qué impactos puede generar. En materia ambiental, la respuesta estatal no puede llegar cuando la evidencia ya desapareció”, acotaron.

Valeria Enderle, de la Fundación CAUCE, explicó a CdF que las actividades antrópicas que afectan de manera tan grave este ecosistema, “no han tenido control ni estudios, más allá de algunas investigaciones científicas independientes o de universidades. No hay control ni acompañamiento desde el estado, al menos, por lo que tenemos conocimiento”.

Qué hace la Secretaría de Ambiente

María Valdez, coordinadora de Control y Fiscalización Ambiental del gobierno entrerriano, brindó al programa CdF el punto de vista oficial y las tareas que viene desarrollando el organismo provincial.

“Esta es una situación que se viene repitiendo desde hace unos años. Y desde la Secretaría de Ambiente se realiza un monitoreo sistemático de todos los aspectos de la cuenca. Debo aclarar que lo que se observa en el arroyo Espinillo no obedece a una única causa, sino que es un fenómeno ambiental que está asociado a una combinación de distintas características, como las condiciones climáticas, los factores del curso de agua y las actividades productivas que existen a lo largo de la cuenca”.

Además, esta situación se corresponde a esta época del año, donde empiezan a surgir variaciones climáticas, cambios de temperatura e ingresos de lluvias en la cuenca. Ello hace que se genere esta situación.

Una empresa de Crespo que se niega a pagar

La funcionaria entrerriana, además, se refirió a la situación que se viene dando actualmente en el Parque Industrial de Crespo.

En relación a los efluentes líquidos, en dicho predio fabril son 9 los establecimientos involucrados: 5 cuentan con Certificado de Aptitud Ambiental y 4 están tramitando su certificación, señaló.

“De los 4 que están en proceso, 3 fueron fiscalizados y sancionados por incumplimientos constatados, con multas que van desde aproximadamente 1 millón hasta 12 millones de pesos, de acuerdo con la gravedad de cada caso”, explicó Valdez.

Sin embargo, existe una empresa de dicha ciudad que apeló la medida y no ha pagado hasta el momento.

Por su parte, las dos industrias que acudieron a la citación por parte de Ambiente, “vinieron enseguida y adecuaron el trámite”, aclaró la funcionaria.

Qué dijo el Municipio de Crespo

El programa de Canal 9 Litoral se comunicó con el municipio de Crespo, para conocer tres consultas puntuales:

¿Qué se está realizando actualmente para mitigar el impacto de las lagunas de tratamiento de Crespo?

La Municipalidad de Crespo trabaja de manera sostenida en el mantenimiento y la mejora del sistema cloacal y de las lagunas de tratamiento, con el objetivo de reducir su impacto ambiental.

Entre las acciones se encuentra la incorporación diaria de bacterias para favorecer la degradación de la materia orgánica en la red cloacal, estas bacterias optimizan el funcionamiento del sistema, porque favorecen y aceleran la degradación de la materia orgánica ya desde la red, complementada con una aplicación semanal en las lagunas.

Como toda la red descarga en las lagunas, las bacterias que se incorporan en la red también llegan a ellas, y la dosificación semanal en las lagunas refuerza su acción. Así, el proceso de tratamiento resulta más eficiente

También se realizan recambios de cañerías en sectores deteriorados para mejorar el escurrimiento y reducir pérdidas y obstrucciones.

Además, el Municipio cuenta con una guardia de atención las 24 horas para intervenir rápidamente ante taponamientos y reducir el riesgo de desbordes. Estas tareas se complementan con la toma de muestras y el envío de informes mensuales a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos para el seguimiento del sistema.

¿Se han aplicado sanciones por parte del Municipio a industrias de la ciudad?

La Municipalidad viene trabajando con las industrias mediante el seguimiento de sus efluentes, el requerimiento de análisis de laboratorio y la solicitud de medidas de adecuación a los parámetros establecidos por la normativa provincial.

Este trabajo se articula con la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, a la que se remiten informes mensuales de los muestreos realizados por el Municipio en el efluente del Parque Industrial y en el sistema de lagunas de tratamiento. A partir de esa información, el organismo provincial desarrolla las actuaciones de fiscalización correspondientes, con eventual colaboración municipal de ser requerido.

Asimismo, desde el inicio de esta gestión se exige la documentación ambiental provincial correspondiente para otorgar la habilitación a nuevas industrias. La prioridad es sostener los controles y el seguimiento para acompañar el desarrollo productivo de Crespo con el cumplimiento de las exigencias ambientales.

¿Cómo se controla a las industrias para que sus efluentes no afecten al arroyo Crespo?

El control combina el seguimiento de los análisis de laboratorio que deben presentar las industrias con la toma de muestras municipales en el efluente del Parque Industrial y en el sistema de lagunas de tratamiento.

Los efluentes industriales canalizados a través de la red del Parque Industrial ingresan al sistema de tratamiento antes de su descarga al arroyo. Es decir, los efluentes industriales no se vuelcan directamente al arroyo, sino que primero entran al sistema de tratamiento.

Para favorecer el adecuado funcionamiento del sistema de tratamiento, el Municipio realiza el seguimiento de los efluentes industriales tomando como referencia los parámetros de vuelco establecidos por la normativa provincial. Este trabajo comprende las siguientes acciones:

-Se hace el seguimiento de los autocontroles que presentan las industrias.

-Se les pide que informen las medidas para adecuar sus efluentes.

-Se toman muestras del efluente del Parque Industrial y de las lagunas, y se envían informes mensuales a la Secretaría de Ambiente, que fiscaliza a las industrias.

-Se exige la normativa ambiental provincial para habilitar toda industria nueva.

Los resultados de los muestreos municipales se remiten mediante informes mensuales a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos para su evaluación y fiscalización. De esta manera, se coordina el seguimiento municipal con la intervención provincial, con el objetivo de proteger la calidad del agua y mejorar el funcionamiento del sistema.