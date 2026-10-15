Contadores de Entre Ríos presentaron observaciones al Código Procesal Laboral

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER) participó este miércoles de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados provincial, en la que comenzó el análisis del proyecto de reforma del Código Procesal Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo. La representación institucional estuvo a cargo de los Cres. José María González, Virginia Moulins, Mariela Gras y Edgardo Oneto.

La participación del Consejo se enmarca en el seguimiento de la iniciativa y da continuidad a las observaciones presentadas ante la Cámara de Diputados, en las que solicitó revisar las modificaciones propuestas al artículo 39 de la Ley Provincial Nº 5.315 y sus modificatorias, por su impacto en los honorarios y las garantías de cobro de los profesionales que actúan como peritos contadores en procesos laborales.

En su presentación, el CPCEER planteó la necesidad de valorar integralmente la labor profesional, revisar el límite máximo de ocho juristas previsto para la remuneración de los peritos y preservar mecanismos que aseguren el cobro de las tareas realizadas.

Además, propuso una redacción alternativa del artículo 39 para que sea considerada durante el tratamiento legislativo, con el objetivo de resguardar el ejercicio profesional y los derechos de los matriculados que intervienen en este tipo de procesos.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Gabriela Lena, inició el estudio de la iniciativa, que propone modificar artículos de la Ley Provincial Nº 5.315 y sus modificatorias. El proyecto también fue girado a la Comisión de Trabajo.

Entre los principales puntos de la reforma se encuentran cambios en las condiciones de acceso al recurso de apelación y en el sistema de pericias médicas en causas vinculadas con riesgos del trabajo.

Desde el CPCEER reafirmaron su compromiso con la defensa del ejercicio profesional y la protección de los derechos de sus matriculados, mediante aportes técnicos al debate legislativo y el seguimiento de las modificaciones que puedan incidir en el trabajo de los profesionales en Ciencias Económicas.